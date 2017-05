Tischtennis Döbelner schafft Qualifikation Die Meisterschaft ist zu Ende, doch für die Tischtennisspieler des Döbelner SV ist noch lange nicht Schluss.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Gerade erst hat sich Tommy Schulz mit seiner Mannschaft den fünften Platz in der Landesliga gesichert, da versucht er auch in den Individualwettbewerben zu punkten. Nicht zum ersten Mal nimmt er Anlauf, um den Sprung in die Rangliste II zu schaffen. Mittlerweile hat er sich bis in die Rangliste III vorgearbeitet. Beim Qualifikationsturnier landete er auf dem fünften Platz. Damit bekommt er in gut einer Wochen die Möglichkeit, einen weiteren Versuch zu unternehmen, um seinen Teamkameraden Martin Alexander in die Rangliste II zu folgen. Für die Qualifikation hätte ein siebenter Platz unter den zehn Teilnehmern gereicht. Mit fünf Siegen und vier Niederlagen landete der Döbelner jedoch sicher auf Rang fünf. Bei etwas mehr Glück wäre sogar eine noch bessere Platzierung möglich gewesen. Doch trotz gleichen Punktekontos verhinderte dies das etwas schlechtere Satzverhältnis. (DA/jsc)

