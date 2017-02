Billard Döbelner schafft es ins Achtelfinale Matthias Glauer rettet die Ehre der Poolstars bei der Achtball- Landesmeisterschaft.

Die Döbelner Poolstars Sylvio Zisler, Matthias Glauer, Mario Kattner und Michael Bös (v.l.n.r.). © André Braun

Die 8-Ball-Landesmeisterschaft der Billarder in Dresden war mit 35 Teilnehmern eine sehr gut besuchte Veranstaltung. Die Döbelner Poolstars beteiligten sich gleich mit sechs Spielern. André Dittmann und Maik Thiele aus dem Oberliga-Team sowie Matthias Glauer, Torsten Dathe, Mario Kattner und Sylvio Zisler aus der Landesliga- Truppe wollten den Einzug in die Hauptrunde schaffen.

Zunächst mussten sich die Muldestädter in der Gruppenphase behaupten. In Fünfer-Gruppen kamen jeweils die beiden Erstplatzierten und die besten zwei Drittplatzierten weiter. Doch das Abschneiden der Poolstars-Akteure war sehr enttäuschend. Dittmann, von dem man ein Weiterkommen fast schon erwartet hatte, konnte nur eine Partie für sich entscheiden. Kattner war in seiner Gruppe ebenfalls auf verlorenem Posten und blieb ohne Sieg. Für Zisler und Dathe sollten diese Titelkämpfe eher ein Training unter Wettkampfbedingungen sein. Beide Akteure wurden in eine Gruppe gelost und Dathe konnte wenigstens einen Erfolg feiern.

Thiele und Glauer waren, aus Poolstars- Sicht, die letzten heißen Eisen im Feuer. Für Thiele lief es zunächst sehr gut. Bis zum Duell mit seinem Vereinskollegen. In diesem siegte Glauer etwas überraschend. Danach ging es für Thiele bergab, während das die Initialzündung für Glauer war. Am Ende schaffte er als Zweiter die Qualifikation für das Achtelfinale. Thiele musste knapp die Segel streichen.

Der Kapitän der 2. Mannschaft der Billarder des ESV Lok Döbeln sorgte zumindest somit für einen kleinen Lichtblick und verhinderte einen Totalausfall der Poolstars-Jungs. Im anschließenden Achtelfinale war dann allerdings kein Kraut gewachsen und er verlor klar. Landesmeister in wurde Alexander Kühn vom Regionalligisten PPC- Joker Leipzig. (DA/rsa)

zur Startseite