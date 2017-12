Döbelner SC vollzieht den Generationswechsel Roland Kühne übergibt das Präsidentenamt des größten mittelsächsischen Vereins an Thomas Kolbe.

Der neue Vorstand des Döbelner SC: Präsident Thomas Kolbe (von links), Ralf Schmidt, Schatzmeisterin Dr. Roswita Knabe, Vizepräsident Rico Kleinhempel, Elke Makk, Uwe Schmidt, Henry Knospe und Jens Abel. Es fehlt: Holger Schmidt. © D. Westphal

Beim Döbelner SC ist am Montagabend in der Jahreshauptversammlung der Generationswechsel vollzogen worden. An der Spitze des größten mittelsächsischen Sportvereins steht nunmehr Thomas Kolbe, Eigengewächs des Clubs, bisher Nachwuchstrainer und Präsidiumsmitglied. Er ist ehemaliger Nachwuchsspieler des 1. FC Lok Leipzig, Geschäftsführer des Briefkastenhersteller Max Knobloch Nachf. GmbH und Präsident der IHK-Regionalkammer Mittelsachsen. Der Familienvater sieht die Aufgabe als große Herausforderung und Ehre, weil viele Menschen im Verein ihren Leidenschaften frönen könnten, es aber auch eine wirtschaftliche Herausforderung sei, das Gerüst dafür zu schaffen.

Genau dieses Thema sorgte zu Beginn der Zusammenkunft nicht unbedingt für eine demokratische Zerreißprobe, aber doch für die eine oder andere fragende Mine bei den 44 anwesenden Vereinsmitgliedern. Versammlungsleiter Rico Kleinhempel hatte nach einem Vorstandsbeschluss die Aufnahme des Tagesordnungspunktes Beitragsanpassung zur Abstimmung gebracht. Dieser fiel bei einer notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit mit 29 Ja- und 15 Nein-Stimmen mit einer fehlenden Stimme durch.

Der weitere Verlauf der Jahreshauptversammlung gestaltete sich dann weitaus harmonischer. Die seit einem Jahr im Amt befindliche Schatzmeisterin Dr. Roswita Knabe machte zu Beginn ihres Rechenschaftsberichtes deutlich, dass es ihr ein Bedürfnis sei, ihr Wissen einzubringen. „Ich war entsetzt, was ein Verein an Umsatzsteuer zu zahlen hat“, sagte sie und wies auf Posten hin, auf die es zukünftig besonders zu achten gilt. So sei man mit Sponsoring und Werbung über eine bestimmte Grenze gekommen. Auf der anderen Seiten waren Spenden, Förderung der Arbeitsagentur oder auch Zuschauereinnahmen rückläufig. „Wir sind bemüht, keine Ausgaben zu machen, die nicht notwendig sind“, sagte Knabe und versprach: „Wir sind , sehr bemüht das Geld des Vereins zusammenzuhalten.“ Sie wurde im Anschluss für ihre Arbeit ebenso entlastet wie der bisherige Präsident Roland Kühne, der in seinem Rechenschaftsbericht die Erneuerung des Kunstrasenplatzes und die Stabilisierung des Nachwuchszentrums hervorhob. Nach der praktisch fast einstimmigen Wahl des neuen Präsidiums gratulierte der scheidende Präsident seinem Nachfolger herzlich und wies darauf hin, dass mit diesem Tag der Generationswechsel vollzogen sei. „Durch diesen ist die Zukunft des Vereins auf sichere Füße gestellt“, so Kühne

Dass er sich auf die anstehenden Aufgaben freue, führte Thomas Kolbe in seinem Schlusswort aus, ohne anstehende Aufgaben zu vernachlässigen. „Die Beitragserhöhung wird uns auch künftig beschäftigen“, sagte er und wies darauf hin, dass der Verein derzeit keine ausgeglichene Bilanz vorzuweisen hätte. Man werde sich wohl deshalb schon eher als am Jahresende 2018 in einer Mitgliederversammlung treffen müssen. Aber Kolbe sagte auch, dass der Döbelner SC nicht nur der Vereinsvorstand sei, sondern alle Mitglieder, die miteinander reden sollen, nicht übereinander.

„Der Verein wird nur überleben, wenn wir in Netzwerke eingebunden sind mit der Kommune, der Politik, den Bildungseinrichtungen und auch anderen Vereinen, denen gegenüber wir offen und transparent auftreten wollen“, so der neue Präsident, der auf die Unterstützung der Mitglieder und Abteilungen setzt, um den größten Sportverein Mittelsachsens in die Zukunft zu führen.

zur Startseite