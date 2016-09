Döbelner SC investiert in Kegelanlage Das Keglerheim hat den Besitzer gewechselt. Die Sportler haben nun die Hoffnung, dass alles besser wird.

René Junghanns kümmert sich um die Kegelanlage. Sie war Anfang der 90er Jahre von der städtischen DWVG eingebaut worden und ist ein Sanierungsfall. © Archiv

Auf etwa 15 000 Euro pro Jahr summieren sich die Kosten, die der Döbelner SC für die Benutzung der Kegelanlage in den Klostergärten ausgeben muss. Der Stadtrat hatte jetzt darüber zu entscheiden, ob der Verein einen Zuschuss von 8 000 Euro für die Unterhaltung bekommt. Das wären 2 000 Euro mehr, als eigentlich dafür vorgesehen sind. Der Stadtrat hob die Hände schließlich bei 6 000 Euro Zuschuss. Die zusätzlichen Mittel hätten aus dem Topf für die allgemeine Sportförderung genommen werden müssen, begründete Michael Thürer vom Sportamt der Stadt diese Entscheidung.

Die Kegelbahn ist seit Jahren ein Problemfall. Die städtische Wohnungsgesellschaft DWVG hatte sie Anfang der 90er Jahren modernisiert und eine moderne Kegelanlage mit vier Bahnen eingebaut. Zudem gab es eine Gaststätte. Dann wurde die Anlage verkauft. Nachdem auch der Gaststättenpächter das Handtuch geworfen hatte, ging es abwärts. Zeitweise waren die Sportler des Döbelner SC die einzigen Nutzer – und das ist das Problem. Alle Nebenkosten blieben am Verein hängen. „Wir haben wegen dieser Situation bisher nur einen Jahresmietvertrag. Investitionen waren da nicht möglich“, sagte Roland Kühne, Präsident des Döbelner SC. Über den Bau einer neuen Kegelanlage in Döbeln Nord zusammen mit der geplanten Sporthalle sei nachgedacht worden. „Das ist aber nicht zu bezahlen“, so Kühne.

Nun haben die Sportler aber die Hoffnung, dass alles besser wird. Ein Leisniger Unternehmer hat das Keglerheim gekauft. „Es gab schon einige Gespräche mit dem neuen Eigentümer. Er hat Modernisierungen geplant und will die Gaststätte wieder betreiben“, sagte Kühne. Man hofft beim DSC, dass damit auch die Nebenkosten sinken. Auch ein längerfristiger Mietvertrag soll jetzt abgeschlossen werden. Damit kann der Verein Geld in die Kegelanlage investieren. „Wir wollen für kommendes Jahr Fördermittel beim Kreissportbund beantragen“, sagte Kühne.

Bisher lassen die Kegler nur die dringendsten Reparaturen durchführen. „Die Kunststoffbahnen sind über 20 Jahre alt und reißen immer wieder“, sagte René Junghanns, der sich für beim DSC um die Kegelanlage kümmert. Die Bahnen seien zwar ein einziger Flickenteppich, aber durchaus noch bespielbar. „Im Mai ist die Anlage erst für den Wettkampfbetrieb abgenommen worden. Jetzt haben wir drei Jahre lang Ruhe“, so Junghanns. Neben fünf Mannschaften des DSC trainieren auch die Kegler des ESV Lok in den Klostergärten. Dazu kommen noch einige Freizeitgruppen, die mit ihrem finanziellen Beitrag den Verein entlasten.

