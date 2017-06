Döbelner rockt den Sachsenring Toni Koitsch hat am zweiten Rennwochenende beide Läufe gewonnen. Dabei ist sein Start fraglich gewesen.

Siegerehrung nach dem ersten Rennen. Der Döbelner Toni Koitsch (mitte) gewann vor Nils-Holger Wilms (links) und Tobias Worm.

Besser hätte das Wochenende für den Döbelner Motorsportler Toni Koitsch nicht laufen können. Auf dem Sachsenring holte er sich in beiden Wertungsläufen der Formel Mondial im Rahmen der Historischen Automobilinteressengemeinschaft Ost (HAIGO) den Sieg. „Die Rennen waren in die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Bestehen des Sachsenrings eingebettet. Insgesamt waren 40 000 Leute da. Vor so vielen Menschen sind wir noch nie gefahren“, zeigt sich der 29-Jährige begeistert.

Zusätzliche Aufregung herrschte für Toni Koitsch durch die Interviews, die Fernsehmoderator René Kindermann vor dem Neustart des zweiten Rennens und nach dem Rennende mit ihm führte. „Er fragte mich zu meinen Chancen und gratulierte nach dem Rennen zum Sieg“, so Koitsch. Der Döbelner hatte dem Kommentator auch gesagt, dass er schon im Training ein gutes Gefühl gehabt habe. Im freien Training am Freitag sei er hinter Nils-Holger Wilms, der die ersten beiden Rennen in Most gewonnen hatte, noch Zweiter gewesen. „In der Qualifikation lief es schon besser, ich konnte Wilms auf den zweiten Platz verweisen“, so Koitsch.

Die Hoffnungen, die durch die guten Ergebnisse in der Qualifikation genährt wurden, sollten auch in den beiden Rennläufen bestätigt werden. „Den Start habe ich gegen Wilms zwar verloren, konnte mich aber im Rennverlauf wieder an Position eins setzen.“ Etwas turbulenter ging es im zweiten Rennen zu. Erneut war Wilms nach dem Start schneller, doch schon bald gab es aufgrund eines Unfalls eine Safetycarphase und später sogar einen Neustart. Toni Koitsch übernahm wieder die Führung und kam mit deutlichem Vorsprung ins Ziel.

Dabei hat der Start von Toni Koitsch während der Woche noch auf der Kippe gestanden. „Beim Abtanken gab es einen Funken, und da hat sich das Gemisch entzündet. Ich habe mir Verbrennungen am Bein und an den Händen zugezogen“, schildert Koitsch die Situation. Am Rennauto entstanden nur leichte Schäden, und auch der Rennfahrer konnte letztendlich am Wochenende dabei sein. „Nicht auszudenken, wenn ich hätte zu Hause bleiben müssen. Mit zweimal null Punkten wäre der Traum vom Titel in diesem Jahr geplatzt“, so Koitsch. So habe er den Abstand in der Gesamtwertung zu Wilms verkürzen können.

Jörg Koitsch, der Onkel von Toni, holte sich im ersten Rennen Rang sechs. Im zweiten Lauf wurde er Dritter. Da er aber einer von vier Fahrern war, die in der Safetycarphase noch überholt haben, bekam er nachträglich 30 Sekunden Zeitstrafe. Dadurch büßte er den Podestplatz ein.

