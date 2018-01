Leichtathletik Döbelner räumt ab Bei der Regionalmeisterschaft in Chemnitz hat Maximilian Skarke vier Medaillen gewonnen. Drei davon hatten goldenen Glanz.

Maximilian Skarke vom Döbelner SC räumte bei der Regionalmeisterschaft drei Gold- und eine Silbermedaille ab. © privat

Döbeln/Chemnitz. Der erste Höhepunkt der Hallensaison ist mit den Chemnitzer Regionalmeisterschaften Geschichte. Dabei präsentierten sich die Sportler des Döbelner SC bereits toll in Form.

Die Wettkämpfer der Altersklassen (AK) 12 und 13 begannen ihren Wettkampf mit der technisch anspruchsvollen Disziplin 60m Hürden. Friedrich Köhler (12) und Sascha Jahn (12) waren beide in einem Vorlauf. Obwohl Friedrich, als Endlaufkandidat, eine gute Vorbereitung hatte, kam er nach dem Start völlig aus dem Rhythmus und beendete den Vorlauf als Letzter. Sascha kam gut in den Lauf und erreichte den Endlauf, in dem er dann den sechsten Platz belegte. Maximilian Skarke, eine Altersklasse höher startend, stand mit den zwei Besten im Vorlauf. Trotz eines nicht so flüssigen Laufes gewann er in 10,19 s und stand im Endlauf. Diesen gewann der Döbelner in guten 10,06 s. Gleich danach war das Kugelstoßen seine zweite Disziplin. Mit mäßigem Beginn erreichte er im sechsten Versuch mit 10,12 m erstmals eine Weite über zehn Meter und holte Silber. Im Weitsprung begann Maximilian mit 4,62 m und übernahm die Spitze. Mit dem zweiten Versuch erreichte er bei optimalem Treffen des Absprungbalkens die Siegerweite von 4,77 m. In der AK12 beendete Friedrich den Wettkampf auf Platz elf, Sascha dagegen wurde nach 4,21 m im dritten Versuch Fünfter. Im Kugelstoßen der AK10 stieß Patrick 8,98 m, was Gold bedeutete. Sascha stieß im zweiten Versuch erstmals über acht Meter auf 8,13 m und gewann damit Silber. Über 60m qualifizierte sich Friedrich in 9,10 s für den Endlauf, in dem er in 9,22 s Sechster wurde. Auch Maximilian ging nochmals an den Start und holte in seinem vierten Wettkampf seine dritte Goldmedaille. Diese bescherten ihm 1,35 m im Hochsprung.

In der Altersklasse 10 der Jungen waren Oskar Spangenberg, Enno Reuschel und Erik Bunge in den Disziplinen 50m, Weitsprung und 800m am Start. Sie mussten sich in einem Dreikampf im Dezember 2017 unter die besten 20 qualifizieren. Über 50m und im Weitsprung zeigten alle eine leichte Verbesserung, kamen aber über den Vorkampf nicht hinaus. Im 800m-Lauf belegte Oskar den siebten, Enno den achten und Erik den neunten Platz.

In der AK 15 weiblich stellten sich mit Paula Friebe und Johanna Klein im Weitsprung und Kugelstoß ebenfalls zwei DSC-Sportlerinnen der großen Konkurrenz. Im Weitsprung erreichten sie nur mäßige Ergebnisse, aber im Kugelstoß sah es besser aus. Paula sicherte mit dem ersten Versuch von 8,96 m einen Platz im Endkampf. Im Endkampf stieß sie gleich im vierten Versuch ihre Bestweite von 9,12 m und belegte am Ende Platz sechs. (DA/dsc/dwe)

