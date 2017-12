Döbelner räumen ab Gleich zwei Preise des Historikerwettbewerbs von Ur-Krostitzer gehen in die Muldenstadt.

Döbeln. Jedes Jahr schicken Hobby-Historiker Arbeiten zum Wettbewerb „Ur-Krostitzer Jahresring“ ein. Diesmal haben Döbelner mit zwei Beiträgen gewonnen. Die AG Geschichte des Vereins Treibhaus hatte sich mit „Döbeln im Nationalsozialismus“ beteiligt. Die Hobby-Historiker hatten zusammen mit einer Chemnitzer Firma eine App für Smartphones für einen virtuellen Rundgang durch Döbeln erarbeitet, mit der sich die Nutzer über jüdische Familien im Dritten Reich, über Rüstungsindustrie und Zwangsarbeit informieren können. „Wir haben die Texte geschrieben und selbst eingesprochen“, sagte Stephan Conrad von der AG. „Mit den 500 Euro Preisgeld sind wir sehr zufrieden. Wir wollen uns weiter an solchen Projekten beteiligen, weil das auch Aufmerksamkeit erzeugt.“

Über 500 Euro kann sich auch Enya Vogel freuen. Die Schülerin des Lessing-Gymnasiums hatte im vergangenen Jahr in der 10. Klasse eine Hausarbeit mit dem Thema „Der Einfluss der Reformation auf ausgewählte Zisterzienserklöster“ geschrieben und dafür jetzt den Jugendsonderpreis bekommen. „Ich kannte das Kloster Buch und war in Italien und Frankreich in Klöstern. Deshalb hatte ich das Thema gewählt.“ Die Arbeit dreht sich um die Klöster Nimbschen, Altzella und St. Marienthal bei Ostritz in der Lausitz. Letzteres hatte die Reformation als einziges der drei überdauert. „Ich habe dort eine Nacht verbracht und einen Gottesdienst zu Allerheiligen erlebt. Eine Nonne hat mir sehr geholfen“, erzählt sie. Wenig Material habe sie dagegen zu Altzella gefunden. Eigentlich liegen ihr die Naturwissenschaften mehr, verrät die Schülerin. Aber für sie sei es auch eine Chance gewesen, ihre Zensur in Geschichte zu verbessern.

