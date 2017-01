Floorball Döbelner peilen zweiten Platz an Das Reserveteam des UHC hat beim eigenen Turnier ein Spiel gewonnen, eins verloren. Das Saisonziel steht aber weiterhin.

Lisa-Marie Möbius erzielte für die Döbelner in Spiel gegen den SSV Heidenau wenige Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer. © Jörg Schreiber

Improvisation ist alles. Das haben die Floorballer des UHC Döbeln II bewiesen. Sie waren Gastgeber beim vierten Spieltag der Regionalliga Ost Kleinfeld Staffel 3, der ursprünglich in der Stadtsporthalle ausgetragen werden sollte. Da diese jedoch besetzt war, wichen die Floorballer kurzfristig in die Sporthalle Nord aus. „Das brachte zwar einige Schwierigkeiten mit sich, doch die konnten letztendlich alle gelöst werden“, sagte Mario Becher, der als Spielertrainer fungiert. In ihren beiden Spielen konnten die Döbelner einen Sieg (9:8 gegen den SSV Heidenau) verbuchen, mussten aber auch eine Niederlage einstecken (5:10 gegen den USV TU Dresden White).

Die zweite Vertretung des UHC spielt in dieser Saison als Kleinfeldmannschaft. Die läuft mit einem Torhüter und drei Feldspielern auf. „Vor Beginn der Saison hatten wir einige personelle Probleme, deshalb haben wir uns dazu entschieden, auf Kleinfeld anzutreten“, erklärt Mario Becher, der 26 Jahre alt ist. Ziel sei es, den zweiten Platz zu erringen, um am Ende der Saison die Play-off-Spiele zu erreichen.

Mittlerweile hat sich die Situation etwas entspannt, gehören 16 Spieler zur Mannschaft. Deshalb gehen die Überlegungen dahin, in der nächsten Saison wieder als Großfeldteam (ein Torhüter, fünf Feldspieler) aufzulaufen. Mario Becher, der von Teamchef Ronny Müller und Tiffany Küttner unterstützt wird, will weiteren Nachwuchs integrieren. Das betrifft sowohl Spieler aus den eigenen Reihen, aber auch von außerhalb. Becher betreut an einer Nossener Schule zweimal wöchentlich noch eine Gruppe, die sich dem Floorball verschrieben hat. „Vielleicht findet ja von dort der eine oder andere den Weg nach Döbeln“, so Becher. Er selbst stammt aus Nossen, hat den Floorball als Freizeitsport betrieben und ist seit 2011 Mitglied bei den Döbelnern.

Um das Saisonziel zu erreichen, müsse sich das Team noch besser zusammenfinden, fordert der Spielertrainer. Gegen Heidenau führte der UHC im zweiten Spielabschnitt schon mit drei Toren Vorsprung, doch die Gäste konnten zum 8:8 ausgleichen. Durch den Treffer von Lisa-Marie Möbius 15 Sekunden vor Schluss gewannen die Döbelner doch noch. Im Spiel gegen den USV TU Dresden White fanden die Gastgeber erst nach dem Seitenwechsel ins Spiel, konnten den Rückstand aber nicht mehr aufholen.

zur Startseite