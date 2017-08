Fußball – Altherrenspiel Döbelner Oldies bezwingen Riesa Eine kurzweilige und faire Auseinandersetzung endet mit 3:2-Sieg der Gastgeber.

In neuer Spielkleidung haben die Seniorenfußballer des Döbelner SC im Stadion am Bürgergarten ihr Freundschaftsspiel gegen die BSG Stahl Riesa vor zahlreichen Zuschauern mit 3:2 gewonnen.

Mit einem Lattenschuss (2.) durch Jens Scepanski begann das Spiel. Die Gäste antworteten sofort, jedoch ohne Torerfolg. Beide Sturmreihen versiebten in den ersten 19 Spielminuten viele Torchancen. Nach Zuspiel von Raimo Wagner fiel in der 20. Minute der Führungstreffer durch Sebastian Heyna, der auch im Mittelfeld glänzte. Den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte kurz vor dem Halbzeitpfiff der Riesaer René Müller. Nach dem Seitenwechsel entschieden die Einheimischen innerhalb von nur zehn Minuten mit zwei Toren die freundschaftliche Auseinandersetzung. Das 2:1 erzielte Ralf Birnbaum nach Vorarbeit von Frank Bennemann und dann versenkte Jens Scepanski den Ball eiskalt zum 3:1 in dem Gästetor.

Die Riesaer antworteten auf diese Treffer sofort mit energischen Angriffen. Von 16 Metern war es wieder René Müller, der den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielte, mehr passierte jedoch nicht mehr. Am Ende konnten die Döbelner nach einem sehr fairen Spiel den Sieg über die spielstarken Gäste feiern. (DA/dsc)

