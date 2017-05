Schach Döbelner mit starker Leistung

Die Schachabteilung des SV 1919 Grimma war Ausrichter des diesjährigen Jugendopens der Sparkasse Muldental. Gespielt wurden an zwei Tagen fünf Turnierpartien mit Auswertung der Deutschen Wertzahlen (DWZ) in zwei Leistungsgruppen nach Schweizer System. Vom ESV Lok Döbeln beteiligte sich der neunjährige Martin Naumann in der B-Gruppe. Er war auf Startrang 21 gesetzt und verbesserte sich mit einer konzentrierten Leistung um neun Ränge auf Platz zwölf. Dabei erkämpfte er 2,5 Punkte und spielte dreimal gegen leistungsstärkere Gegner remis. Mit diesem guten Ergebnis konnte Martin seine DWZ um 76 Punkte auf 920 erhöhen. (DA/kb)

