Judo Döbelner mit Gold und Silber geschmückt Franz Enge und Antonia Schneider qualifizieren sich in Rammenau für die Mitteldeutsche Meisterschaft.

Franz Enge wurde Sachsenmeister bei den schweren Jungs, Antonia Schneider gewann Silber in der Gewichtsklasse bis 71kg. © privat

Es sollte richtig was gehen für die Judoka des Döbelner SC bei den Landeseinzelmeisterschaften der Altersklasse U18 und U21, ausgerichtet vom JSV Rammenau. Während man sich dafür in der jüngeren Altersklasse U18 über die Bezirksmeisterschaften qualifizieren musste, und die Döbelner nur mit Antonia Schneider (-78kg) dabei waren, hatten sich für die U20 ohne Qualifikation gleich sieben Kämpfer in die Startlisten eintragen lassen. Allerdings fielen Caleb Mühlhause (-73kg) und Jakob Ernst (-73kg) dann noch kurzfristig wegen Krankheit aus. Besonders für Jakob war das eine bittere Pille, da er an die Leistungen in den Jahren zuvor anknüpfen wollte. Denn dort holte er in der U18 2015 und 2016 jeweils den Landesmeistertitel.

So blieb die Gewichtsklasse -73kg aus Döbelner Sicht unbesetzt. Toni Münch, Stefan Käseberg und Tobias Sieber schrieben sich in der mit zwölf Kämpfern besetzten Gewichtsklasse -81kg ein. Während Toni und Stefan in ihren Kämpfen jeweils unterlagen, konnte sich Tobias in der Hoffnungsrunde mit einem Sieg auf den siebten Platz vorkämpfen.

Bei den schweren Jungs -100kg kämpfte sich Franz Enge in beeindruckender Form gegen seine vier Mitkonkurrenten durch. Im Pool-System Jeder gegen jeden holte er am Ende mit drei Siegen und 27 Punkten den Landesmeistertitel.

Mit Antonia Schneider -78kg ging die fünfte Döbelner Starterin auf die Tatami. War sie am Vortag in der U18 noch erfolglos, gewann sie, in der mit drei Kämpferinnen besetzten Gewichtsklasse, gegen Anna Hunger vom TSV Schlettau mit Ippon und holte sich den Vizemeistertitel in der U21 der Frauen. Antonia und Franz qualifizieren sich damit für die Mitteldeutsche Landesmeisterschaft am 11. Februar in Schönebeck. (DA/dsc/dwe)

