Döbelner Medaillengarantin Je älter desto besser: Evelin Dathe spielte 2016 erfolgreich mehrere Meisterschaften.

Erfolgreich in Aktion: Evelin Dathe vom Döbelner SV. © Jörg Schreiber

Für Evelin Dathe vom Döbelner SV „Vorwärts“ war das Tischtennisjahr 2016 ein erfolgreiches. Nicht nur, dass sie mit ihrer Mannschaft in Sachsens höchste Spielklasse, die Sachsenliga, aufstieg, auch als Einzelkämpferin räumte sie in ihrer Altersklasse Seniorinnen 60 so manchen Erfolg ab.

Bei der Sachsenmeisterschaft belegte sie den zweiten Platz im Einzel und holte im Doppel den Titel. Gleich zweimal Gold – im Doppel und im Mix – gab es bei den Mitteldeutschen Meisterschaften und zudem Bronze im Einzel. Und auch bei den Deutschen Meisterschaften gewann sie Edelmetall. Mit ihrer Partnerin Lilija Dietterle (SV Dresden-Mitte) gewann sie Silber. Für diese Erfolge wurde Dathe bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Sportler/in des Jahres“ nominiert.

zur Startseite