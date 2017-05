Finswimming Döbelner Master holt siebenmal Gold Hendrik Muth glänzt in Berlin bei Deutscher Meisterschaft. Aber auch die anderen Flossis überzeugen mit super Plätzen.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Eine Woche nach den für die Döbelner sehr erfolgreich verlaufenen Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock, wurden in Berlin die Offenen Deutschen Meisterschaften und die Mastermeisterschaften ausgetragen. Für den Döbelner Tauchsport gingen Anni Winkler, Josefine Neudorf-Blochwitz und Ric Meißner bei den Offenen Deutschen Meisterschaften sowie Daniel Winkler, Henrik Muth und Helmut Mönch bei den Mastermeisterschaften an den Start.

Für Anni Winkler war es der erste Start bei den Großen. Sie sollte hauptsächlich lernen und ihre neuen Bestzeiten von Rostock angreifen. Über 50m Flossenschwimmen konnte Sie ihre Bestzeit noch mal eindeutig steigern, bei den 100m gelang es nicht ganz. Josefine hatte natürlich schon ganz andere Ziele, immerhin konnte sie in Rostock zwei Bronzemedaillen gewinnen.

Edelmetall und neue Bestzeiten

Über die 100m und 400m Streckentauchen konnte Josefine zweimal den Silberrang erkämpfen, wobei sie ihre persönliche Bestzeit über die 100m um eine Sekunde steigern konnte. Ric Meißner startete studiumsbedingt nach langer Zeit mal wieder bei einer Meisterschaft und wusste natürlich nicht genau, wo er steht. Aber es ging besser als gedacht. So erschwamm sich Ric etwas überraschend jeweils Bronzemedaillen über 200m und 400m Flossenschwimmen.

Diesen guten Leistungen wollten natürlich die drei Döbelner Mastersportler nicht nachstehen zudem es gleichzeitig darum gin, zu beweisen, dass sie auch dieses Jahr zu den besten Mastersportlern Deutschlands gehören. Daniel Winkler startete erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft im Flossenschwimmen und war natürlich am Anfang dementsprechend aufgeregt. Aber alles ging gut. Er wurde über 50m und 100m Flossenschwimmen Vizemeister und über 50m Streckentauchen guter Dritter. Helmut Mönch wurde Deutscher Meister über die 50m Streckentauchen und viermal Vizemeister über die 50m und 100m Flossenschwimmen und den 100m und 400m Streckentauchen.

Überragende Ergebnisse

Erfolgreichster Döbelner war diesmal Henrik Muth. Bei allen acht Starts holte er Medaillen. Über 50m, 100m, 200m, 400m und 800m Flossenschwimmen, sowie den 100m und 400m Streckentauchen wurde Henrik Deutscher Mastermeister. Bei den 50m Streckentauchen holte er außerdem noch den Vizemeistertitel, eine hundertstel Sekunde hinter seinem Mannschaftskameraden Helmut Mönch. Damit ging aus Döbelner Sicht eine sehr erfolgreiche Deutsche Meisterschaftsserie zu Ende. DA/bautz)

