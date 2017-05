Döbelner laufen beim Stairrun mit Das Youngster-Team der Döbelner Feuerwehr schaffen es beim Rennen im Hochhaus auf einen respektablen Platz.

Die drei Teams der Feuerwehr Döbeln auf dem Alexanderplatz. © privat

39 Etagen, 770 Stufen und 110 Höhenmeter – und das in voller Montur und unter schwerem Atemschutz. Das ist der Firefighter Stairrun in einem Hotel in Berlin. Unter den 356 Teams waren drei aus Döbeln.

Das Team Kay Müller und Robby Kluge der Döbelner Feuerwehr brauchte für die Strecke 8 Minuten und 22 Sekunden und landeten damit in der Gruppe Youngster auf Platz 27 und auf Platz 36 der Gesamtwertung. Das Team verbesserte seine Bestzeit damit um 42 Sekunden. Die Feuerwehrleute Dennis Pohle und Udo Hundrieser brauchten 16 Minuten für den Aufstieg (Platz 248, Gesamtwertung: Platz 340). Rico Börno und Martin Winkler waren 11 Minuten und 56 Sekunden unterwegs und landeten damit als Gaststarter auf Platz 16 der „Polizeiwertung“.

In Abständen von 30 Sekunden gingen die Teams vom Alexanderplatz aus auf die Rennstrecke im Park Inn Hotel. „Da konnte es bei Überholvorgängen im Treppenhaus schon mal eng werden“, so Udo Hundrieser. Moralische Unterstützung erhielten die Kameraden durch den angereisten Fanclub.

Sieger bei den „Youngstern“ wurde eine Mannschaft aus dem polnischen Stettin mit 5 Minuten und 41 Sekunden. (DA)

