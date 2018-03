Tischtennis Döbelner lassen ersten Punkt liegen Unentschieden gegen den Tabellendritten kann im Meisterschaftskampf für neue Spannung sorgen.

Gegen Uniklinikum und Sachsenwerk Dresden war auf Michael Heinich Verlass. Er gewann insgesamt vier Einzel und blieb damit ungeschlagen. © Jörg Schreiber

Döbeln. Es hat lange gedauert, doch nun hat es auch den Döbelner SV erwischt. Die einzige Mannschaft, die noch verlustpunktfrei durch die 2. Bezirksliga marschierte, trennte sich vom Tabellendritten, SV Universitätsklinikum Dresden, unentschieden. Damit haben auch die Mittelsachsen einen ersten Fleck auf der ansonsten blütenweißen Weste. Mit 27:1 Punkten liegen sie aber weiterhin an der Tabellenspitze. Allerdings ist der Abstand auf Verfolger TTC Elbe Dresden IV auf einen Zähler zusammengeschrumpft, was mit Blick auf den Meisterschaftskampf nun noch mehr Spannung verspricht.

Spannung versprach auch die Partie gegen den Tabellendritten. Denn im Gegensatz zum Hinspiel, welches die Döbelner klar mit 11:4 gewinnen konnten, lagen die Gäste nach der Hälfte der Begegnung mit 5:4 in Front. Erst danach schafften es die Mittelsachsen, an den Elbestädtern vorbeizuziehen und mit 8:6 in Führung zu gehen. Trotzdem reichte es am Ende für den Spitzenreiter nicht zum Sieg. Weil sowohl Frank Stein im letzten Einzel als auch das Abschlussdoppel Torsten Dathe/Jens Krause jeweils im fünften und entscheidenden Satz mit 8:11 unterlagen. Fünf-Satz-Spiele gab es jede Menge in dieser Partie. Allein sieben in den letzten elf Matches. Vier davon gewannen die Dresdner, die damit in dieser Wertung die Nase vorn hatten und sich auch deshalb das 8:8 sicherten.

Von dem Remis sichtlich beeindruckt, lief es für die Gastgeber zunächst auch gegen den SV Sachsenwerk Dresden nicht so richtig rund. Mit 3:2 führten die Elbestädter nach den ersten fünf Partien. Dann kam der Zug der Döbelner gegen den Tabellenvierten aber richtig ins Rollen. Sie starteten eine Serie von acht Siegen aus neun Begegnungen und gewannen 10:5. (DA/jsc)

Döbelner SV – SV Universitätsklinikum Dresden 8:8

Döbelner SV – SV Sachsenwerk Dresden 10:5

Döbelner SV: T. Dathe, Stengel, Krause, Heinich, Scholz, Stein.

zur Startseite