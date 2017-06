Döbelner Künstler sprüht Meißen schöner In Döbeln ist Frank Schäfer längst bekannt. Jetzt durfte der Künstler sich auch an der Elbe verewigen. Die Entscheidung fällte eine Jury.

Erst ein kleines Stück des Betonpylonen an der Meißner Altstadtbrücke ist bisher zu sehen. Am 19. Juli wird das Gesamtwerk von Graffitikünstler Frank Schäfer feierlich eröffnet. Als Gewinner eines Kunst-Wettbewerbs durfte er sich verewigen. © Claudia Hübschmann

Keine Wand, die vor ihm sicher wäre. Zumindest nicht in Döbeln. Frank Schäfer, der Mann mit der Dose. Der erste Graffitisprayer, der sich zu DDR-Zeiten in der Gegend selbstständig machte. Jetzt konnte der 47-Jährige sich auch bei einem Kunstwettbewerb in Meißen beweisen.

Mit der Ausschreibung „Kunst im öffentlichen Raum“ hatten die Meißner letztes Jahr nach dem besten Entwurf zur Verschönerung eines Beton-Brückenpfeilers gesucht. 19 Bewerbungen gingen ein. Verschiedener hätten sie kaum sein können. Porzellanverzierungen, Schriftzüge, Fotomontagen. Frank Schäfer skizzierte einen Porzellanbaum, der das Betonmonstrum aufsprengte, verziert mit Schmuckvögeln, Weintrauben und einem Himmel aus Pastelltönen. „Ich wollte Meißen als Wein- und Porzellanstadt hervorheben“, sagt er.

Im August 2016 die erste Reaktion: „Sie sind unter den letzten sechs, bitte reichen Sie einen konkreteren Entwurf ein.“ Schäfer baute ein knapp 30 Zentimeter hohes Modell. Weitere drei Monate verstrichen. Im November letzten Jahres stand das Urteil endlich fest. Die Meißner Jury, bestehend etwa aus Oberbürgermeister Olaf Raschke , Architekten und Künstlern, kürte den Döbelner zum Sieger ihres Wettbewerbs. Das freut Frank Schäfer nicht nur wegen der 5 500 Euro Preisgeld. „Man darf sich selbst ein Denkmal schaffen“, erklärt er. Und das an einem so zentralen Platz wie der Meißner Altstadtbrücke. Sieben weitere Monate zogen vorbei, sieben Tage widmete sich Frank Schäfer schließlich der Brücke. Im Juni war es endlich so weit.

Die Witterung ist für einen Graffitikünstler von großer Bedeutung. Bei zu viel Wind verweht sie Farbe, bei Regen verwischt sie und fließt weg. Im Juni aber schien die Sonne auf den heranwachsenden Baum. Um 8.30 Uhr fing Frank Schäfer jeden Morgen an, um 17 Uhr hörte er auf. 30 bis 40 Farbdosen hatte er mit einem Geschirr umgebunden, um jede noch so kleine Nuance darstellen zu können. An einem Baugerüst entlang hangelte er sich von unten nach oben und wieder zurück. Das Ergebnis wird erst am 19 Juli gelüftet, dem DA gab der Döbelner aber schon einmal eine kleine Kostprobe des Kunstwerks.

An dessen Fuße steht er selbst. Als Junge in Jogginghosen bestaunt er den Fels und den daraus emporsteigenden Baum. „In meinen Bildern stelle ich mich gerne mit Jogginghose und Ghettoblaster dar. Der authentische HipHop, den man heute kaum mehr findet, ist die Kultur, aus der ich komme. Der Funky-Typ von früher bin ich noch immer. So laufe ich nicht mehr herum, zu meinem Stil gehört es aber.“ Vor dem Gesicht des Jungen schwebt eine Spraydose, aus der große, gelb-grüne Weintrauben kullern und gen Himmel steigen. Der weiße Porzellanbaum bricht den Felsen auf. Ganz verschwunden sind die Steinbrocken auch am Himmelszelt auf dem oberen Teil des Betonpfeilers nicht. „All das ist Meißen – Tradition und Moderne“ heißt das diesjährige Motto der Stadt. „Das wollte ich mit der Mischung aus Stein und Porzellanbaum darstellen“, sagt Schäfer. „Der neue Stein entsprießt dem alten, bricht ihn auf. Verschwunden ist das Alte trotzdem nicht, gehört weiter dazu.“ Wie die Jogginghose zum erwachsenen Künstler.

Ein gelber und zwei weiße Porzellanvögel, eine Elster und ein Eisvogel hocken auf den Ästen des Baums. Neugierig spähen sie von ihren Wachposten auf die Passanten hinunter. Hinter ihnen erstrahlt der Himmel in Altrosa und Taubenblau. „Zu grelle Farben hätte ich hier nicht passend gefunden, es sollte ja auch noch zur Altstadt passen,“ erklärt Schäfer. Auf dem Gerüst zu malen, war für ihn eine Herausforderung.

„In den Zwischenräumen des Gerüsts zu sprühen, war schwer. Da habe ich mir ganz schön einen abgebrochen, man sah kaum etwas und ich musste heruntergebeugt sprühen.“ Sein Ergebnis hat auch der Künstler selbst noch nie komplett gesehen. „Die offizielle Einweihung am 19. Juli wird auch für mich eine Überraschung“, sagt er. Eine positive, vermutlich. Anders kennt man ihn in Döbeln nicht. Den Denkmal-Maler mit Ghettoblaster.

