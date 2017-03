Tischtennis – Landesliga Döbelner können nächste Saison planen Ohne den verletzten Routinier Olaf Dathe gelangen den DSV-Herren dennoch zwei ganz wichtige Heimsiege.

Der Döbelner SV hat am vergangenen Wochenende alle Erwartungen erfüllt. Gegen den SV Dresden-Mitte III gewannen die Mittelsachsen mit 9:6. Und den TTV Burgstädt schickte der Tabellenvierte mit einem glatten 11:4 wieder nach Hause. Nach diesen beiden Erfolgen sind die Döbelner der Spitzengruppe wieder ein Stück näher gerückt. Der Vorsprung auf die Verfolger ist angewachsen. Und dabei waren die Vorzeichen alles andere als glücklich.

Bei Olaf Dathe, der nach mehrmonatiger Zwangspause erst vor knapp vier Wochen sein Comeback feierte, brach die alte Verletzung wieder auf. Schon in der Hinrunde fehlte er dem Team über weite Strecken. Nun ist die Diagnose eindeutig, ein kurzfristiger Wiedereinstieg ausgeschlossen. Und nicht nur, dass die Saison für den 50-Jährigen gelaufen ist. Auch die Mitteldeutschen Meisterschaften in zwei Wochen werden ohne den Titelverteidiger stattfinden.

Umso mehr überraschen unter diesen Bedingungen die beiden deutlichen Erfolge. Und es steht jetzt schon fest, dass die Döbelner auch in der kommenden Saison, egal welche Ergebnisse an den kommenden Spieltagen herausspringen sollten, in der Landesliga an den Start gehen werden.

Rechnet man beide Begegnungen zusammen, so kommt man an Matthias Stengel nicht vorbei. Der 31-Jährige gewann alle vier Einzel und gemeinsam mit Tommy Schulz ein Doppel, dem das gleiche Kunststück gelang. (DA/jsc)

