Döbelner kassieren Niederlage

© Symbolbild/Uwe Soeder

Im letzten Spiel vor der Sommerpause erlitten die Altherrenfußballer des Döbelner SC eine 3:4-Niederlage gegen den Oederaner SC. „Wir mussten eine ganze Reihe von verletzten Spielern ersetzen“, sagte Teamchef Harry Spieler. Dennoch gingen die Döbelner nach einem Sololauf von Sebastian Seidel zunächst in Führung. Nur zwei Minuten später fiel jedoch der Ausgleichstreffer. Ein Geschenk für die Gäste beim Torwartabstoß. Kurz vor der Pause sorgte Jan Vatter nach Vorlage seines Vaters Stefan für den Treffer zum 2:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel hatte der DSC gute Chancen. Doch Sebastian Seidel scheiterte zunächst mit einem Freistoß, dann nach einer Einzelaktion am gegnerischen Torhüter. Die Gäste machten vor allem über ihre beiden Außenstürmer Druck und zogen mit 4:2 in Front. Den Döbelnern gelang nur noch Ergebniskosmetik. Steve Oehme traf mit einem Schuss unter die Querlatte. (DA/dsc)

