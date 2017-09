Judo Döbelner Kämpfer holen Silberpokal in Delitzsch Die DSC-Trainer zeigen sich mit dem Abschneiden zufrieden, allerdings nicht mit der Beteiligung der älteren Judoka.

Melina Riedel und Dominik Biendara präsentieren den Pokal, den der Döbelner SC für den zweiten Platz in der Mannschaftswertung gewann. © privat

Die Saison ist noch jung, verläuft aber trotzdem bereits recht erfolgreich für die Judoka des Döbelner SC. Die starteten beim 9. Delitzscher Pokalturnier „Peter und Paul“. Bei dieser gut besuchten Veranstaltung traten 240 Kämpfer von 22 Vereinen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Tschechien an.

Zuerst bestritten die Kämpfer der Altersklassen U9 und U11 ihre Wettkämpfe. Erste Plätze belegten in der U9 Franz Senger und Barbare Bregvadze. Dritte Plätze konnten sich Tim Seidel, Marius Ratzka, Elisa Schmidt und Ameli Schöne erkämpfen. Fabian Draßdo schaffte es auf den fünften Platz. „Hierbei ist zu erwähnen, dass Tim Seidel und Fabian Draßdo das erste Mal Wettkampfluft schnuppern durften und sich dafür gut geschlagen haben“, so Trainer Jens Wetzig.

Die Altersklasse U11 war an diesem Tag aus Döbelner Sicht am besten besetzt. Erste Plätze erlangten Johann Teuchert, Neele Mitschke, Josephin Teuchert, Lucy Joelle Wetzig, Lennart Kahlert und Jonas Preiß. Zweite Plätze konnten sich Anastasia Bregvadze, Joline-Joyce Dölitzsch und Sajfulla Udajev erkämpfen. Über dritte Plätze freuten sich Pauline Bretschneider, Helene Dettmer und Elias Preiß.

Danach gingen die Altersklassen U13 und U15 an den Start. Diese waren aus Döbelner Sicht nur schwach besetzt. In der U13 erlangten Emely Frank und Melina Riedel einen zweiten Platz und Franziska Staude erkämpfte sich Platz drei. Dominik Biendara war der einzige Döbelner Kämpfer in der U15 und gewann seinen Kampf.

Auch bei der Mannschaftswertung schnitt der Döbelner SC mit dem zweiten Platz (149 Punkte) hinter dem JSV Rammenau mit 187 Punkten und vor dem Delitzscher Sportverein mit 116 Punkten gut ab. „Die Trainer zeigten sich mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden, würden sich allerdings über eine größere Beteiligung der Sportler der Altersklassen U13 und U15 am Wettkampfgeschehen freuen“, resümierte Jens Wetzig (DA/dsc)

