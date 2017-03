Tischtennis Döbelner in Siegzwang Wollen die Muldentaler im Meisterschaftskampf weiter mitmischen, müssen sie beim Herbstmeister gewinnen.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

In der Bezirksklasse Staffel 3 steht ein Spitzenspiel auf dem Programm. In diesem treffen Turbine Frankenberg und der Döbelner SV II aufeinander. Die Frankenberger liegen mit 19:7 Punkten auf Rang zwei, die Gäste mit 19:9 Zählern nur knapp dahinter. Wollen die DSV-Herren in der Spitzengruppe weiterhin ernsthaft mitmischen, dürfen sie beim Herbstmeister nicht verlieren. Angesichts des klaren 12:3-Erfolges der Döbelner im Hinspiel erscheint die Aufgabe nicht unlösbar. Doch Vorsicht: Der Tabellendritte konnte seine letzten beiden Begegnungen nicht gewinnen. Durch zwei Remis in Folge fehlen der Mannschaft die notwendigen Zähler, um sich vor den Frankenbergern zu platzieren. Und zu allem Überfluss verletzte sich auch noch Michael Heinich im Lokalderby gegen Leisnig.

Der SV Leisnig ist mittendrin in seiner Auswärtstournee. Fünf Spiele am Stück muss die Mannschaft auf fremdem Parkett bestreiten. Das Duell beim TSV Penig II ist die dritte Station der Gäste und eine anspruchsvolle dazu. Denn in diesem Spiel treffen der Tabellenführer und das Schlusslicht aufeinander. Dass die Leisniger sich aber nicht kampflos ergeben werden, demonstrierten sie beim 8:8 am vergangenen Wochenende in Döbeln. (DA/jsc)

