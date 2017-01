Leichtathletik Döbelner holt Meistertitel im Fünfkampf Maximilian Skarke lässt die Konkurrenz mit großem Vorsprung hinter sich.

Bei den Leichtathletik-Regionalmeisterschaften im Mehrkampf war der Döbelner SC in den Altersklassen 11 und 12 mit drei Athleten vertreten. Herausragend war dabei der Meistertitel von Maximilian Skarke (AK 12).

Im Feld der 29 Teilnehmer startete Maximilian mit einer Spitzenzeit in dieser Altersklasse über die 60 Meter Hürden. Seine Zeit von 9,79 s wurde von keinem anderen Athleten annähernd erreicht und brachte ihm schon einen Vorsprung von 20 Punkten ein. Im Weitsprung sprang er 4,40 m und wahrte seine Spitzenposition. Nachdem er im 60-Meter-Lauf (9,14 s) Punkte einbüßte, holte er im Kugelstoßen mit der Weite von 7,61 m wieder gegen seinen härtesten Konkurrenten viele Punkte auf. Im abschließenden 800-Meter-Lauf lief er als Dritter 2:41,86 min und sicherte sich mit 117 Punkten Vorsprung den Regionalmeistertitel im Fünfkampf.

In der Altersklasse 11 traten Hermann Hesse und Friedrich Köhler für den Döbelner SC an. Hermann begann den Mehrkampf mit einer guten Zeit im Sprint über 50 Meter (7,96 s). Jedoch fiel er nach seiner schlechten Weitsprungleistung zurück. Mit einem sehr guten Lauf über 800 Meter, für die er 2:46,32 min benötigte, konnte er sich noch auf den neunten Platz vorkämpfen. Besser lief es für Friedrich Köhler. Mit persönlicher Bestzeit über 50 Meter in 8,11 s und gutem Weitsprung (3,70 m), erreichte er mit der für ihn sehr guten Zeit von 2:47,95 min über 800 Meter den achten Platz. „Mit diesen Ergebnissen können die drei Sportler mit gutem Gewissen der Regionalmeisterschaft in den Einzeldisziplinen entgegensehen“, freute sich Trainer Peter Rother.

Schon in der Vorbereitung auf die Mehrkampfmeisterschaften hatten die Döbelner einige Wettkämpfe bestritten. So waren Hermann Hesse und Friedrich Köhler schon einmal im Dreikampf gestartet. Hermann belegte in einem Teilnehmerfeld von 26 Wettkämpfern einen vierten Platz und hatte seine besten Ergebnisse im Weitsprung (3,92 m) und im 800-Meter-Lauf (2:46,44 min). Friedrich lief über 50 Meter in 8,19 s persönliche Bestzeit und platzierte sich nach seinem 800-Meter-Lauf in guten 2:53,81 min auf dem achten Rang. Maximilian Skarke stimmte sich bei früheren Wettkämpfen mit guter Zeit über 60 Meter in 9,08 s, einer Spitzenzeit über 60 Meter Hürden in 9,92 s, im Weitsprung mit 4,32 m sowie mit persönlicher Bestweite von 7,93 m im Kugelstoßen auf die Regionalmeisterschaften ein. (DA/dsc)

zur Startseite