Leichtathletik Döbelner holt Gold und Silber Thomas Partzsch ist Deutscher Meister über 300 Meter Hürden. Dabei hing sein Start an einem seidenen Faden.

Thomas Partzsch vom Döbelner SV beim Lauf über 400 Meter, den er als Zweiter beendete. Über 300 Meter Hürden holte er Gold. © Ralf Görlitz

In der Schokoladendisziplin hat es wieder geklappt. Thomas Partzsch vom Döbelner SV hat sich bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Senioren in Zittau in der Altersklasse 70 den Titel über 300 Meter Hürden geholt. Zudem belegte er über 400 Meter den zweiten Platz.

Dabei hatte der Döbelner noch bis Donnerstag eine Wadenverletzung auskuriert. „Direkt nach den Sachsenmeisterschaften trat die Verletzung auf, sodass ich reichlich drei Wochen nicht trainieren konnte“, sagte Thomas Partzsch dem Döbelner Anzeiger. Dennoch entschloss er sich nach letzten Tests, doch nach Zittau zu fahren. Vorsorglich hatte er die Starts über 100 Meter, 80 Meter Hürden und im Weitsprung abgesagt. Beim 800-Meter-Lauf am Freitag verließen ihn jedoch nach 600 Metern die Kräfte und er kam abgeschlagen als Letzter ins Ziel. „Umso glücklicher war ich, dass es am Sonnabend bei meiner Lieblingsdisziplin 300 Meter Hürden zum Titel gereicht hat“, so Partzsch, der auch mit seiner Zeit von 53,87 Sekunden sehr zufrieden war. Bis zum nächsten Wettbewerb, dem Lauf über 400 Meter, waren es nun noch knapp sieben Stunden. Für Thomas Partzsch genügend Zeit, um sich zu erholen und mit 70,73 Sekunden Silber zu sichern. Angesichts der beiden Medaillen spielte es auch keine Rolle mehr, dass der Döbelner am Sonntag beim Lauf über 200 Meter (31,92 s) nur den neunten Platz belegte.

zur Startseite