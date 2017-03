Döbelner holt Gold Einen Einstand nach Maß in der Altersklasse 70 feierte Leichtathlet Thomas Partzsch vom Döbelner SV „Vorwärts“ bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften.

Leichtathlet Thomas Partzsch (Mitte) vom Döbelner SV „Vorwärts" bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt.

Einen Einstand nach Maß in der Altersklasse 70 feierte Leichtathlet Thomas Partzsch (Mitte) vom Döbelner SV „Vorwärts“ bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Erfurt. Im mit zwölf Teilnehmern stark besetzten 800m-Lauf gewann er nach tollem Endspurt in 2:47,45 min die Goldmedaille. Außerdem lief er Sachsenrekorde über 200m (30,20 s) und 400m (69,23 s), was Platz fünf und Rang zwei bedeutete. Über 60m Hürden wurde er Sechster (12.30 s). Wolfgang Thate vom LSV 99 Hartha komplettierte mit der Bronzemedaille über 400m in der AK 60 (61,33 s) das tolle Abschneiden von Sportlern aus der Region.

