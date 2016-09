Döbelner holen Gold und Silber Silke Bertram sichert sich den Vizemeistertitel. Leon Hollas legt noch einen drauf.

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Es ist Halbzeit bei den vier aufeinanderfolgenden Meisterschaften im Bogenschießen der beiden Verbände Deutscher Bogensport-Verband und Deutscher Schützenbund und die bisherige Bilanz von Döbelns Bogenschützen kann sich sehen lassen.

Silke Bertram trat in der Altersklasse Ü 40 Damen Recurve bei den Altersmeisterschaften des DBSV in Lindenberg (Brandenburg) an die Schießlinie. Sie musste sich gegen elf weitere Konkurrentinnen durchsetzen. Mit einer konstanten Schießleistung erreichte sie auf den Distanzen 70, 60, 50 und 30 Meter 1174 Ringe. Damit holte sie die Silbermedaille hinter der Leipzigerin Bettina Schmidt (1205) und vor Stephanie Freytag vom TV Baldenberg (1149).

Bei den Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes in München-Moosach vertraten Tobias Jähnichen, Colin Gärtner und Leon Hollas den Döbelner Verein. Tobias und Colin, die beide in der Jugendklasse Recurve an den Start gingen, mussten sich in einem Teilnehmerfeld von 57 Jugendlichen behaupten. Colin landete mit 601 Ringen auf dem 26. Platz und Tobias mit 543 Ringen auf Rang 50.

In der Altersklasse Junioren Compound (neun Teilnehmer) lag Leon Hollas nach der ersten Runde auf 50 Meter gleichauf mit Yannik Schütz (BoSC Erftstadt) mit 339 Ringen auf Rang 1. Beim zweiten Schießen auf gleicher Entfernung behielt Leon (344) knapp die Oberhand vor Yannik Schütz (343). Jeremy Achenbach vom TV Weidenhausen lag als Drittplatzierter insgesamt nur fünf Ringe zurück. (DA/jg)

