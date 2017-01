Bogensport Döbelner holen drei erste Plätze Beim Winterpokal in Friedewald präsentierten sich die Muldenstädter in toller Form.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Sportlich erfolgreich startete für einen kleinen Teil der Döbelner Bogenschützen das neue Jahr. Carola Heinze, Thomas und Anne Eichhorn traten beim 21. Winterpokal des BSC Friedewald an die Schützenlinie.

Carola ging gleich zweimal an den Start. In der Vormittagsstartgruppe gewann sie mit dem olympischen Recurvebogen in der Altersklasse Damen Ü50 mit 515 Ringen. Nachmittags schoss sie mit dem traditionellen Bogen in der Jagdbogenklasse Ü50. Dabei nahm sie aufgrund anderer Bogenart eine veränderte Körperhaltung als beim Recurve ein, was ihr anfangs nicht so leicht fiel. Mit 372 Ringen gewann sie dennoch. Vereinsvorsitzender Thomas Eichhorn steigerte nach anfänglichen Startschwierigkeiten im zweiten Durchgang seine Leistung und holte mit 444 Ringen den ersten Platz in der Klasse Herren Ü55 Blankbogen. Anne Eichhorn schoss in der Damenklasse Recurve. Auch sie konnte ihre Leistung im zweiten Durchgang steigern und belegte mit einem ordentlichen Ergebnis von 528 Ringen ebenfalls den ersten Platz. (DA/ae)

zur Startseite