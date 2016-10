Döbelner hat den Dreh raus Stefan Kolitsch betreibt eine ungewöhnliche Sportart. Die Sportgeräte wachsen im Wald. Die Kleidung ist eher weiblich und die Schuhe baut er selbst.

Der Stamm ist sechs Meter lang und 90 Kilogramm schwer. Mit dem richtigen Schwung hat ihn Stefan Kolitsch bei den Amateurweltmeisterschaften der Highland Games in Norwegen einmal um die eigene Achse gedreht. Auch für 2017 ist er wieder für die WM qualifiziert. Für solche Kraftakte trainiert der Döbelner dreimal pro Woche, oft auf einer Wiese bei Altenhof. Trainingsgeräte sind Baumstämme, aber auch alte Telegrafenmasten. © privat

Was den Sport angeht, sei er völlig untalentiert, meint Stefan Kolitsch. Trotzdem besitzt der Döbelner jetzt einen Deutschen Meistertitel. Den hat er sich 2015 in Trebsen geholt – bei den Highland Games im Tossing the Caber (Baumstammüberschlag). Dabei wird ein Baumstamm aus der senkrechten Position so geworfen, dass er sich einmal überschlägt und möglichst auf 12 Uhr liegenbleibt. Jede Abweichung bedeutet Punktabzug.

Besonders stolz ist Kolitsch aber auf eine Trophäe, die er in diesem Jahr bei den größten Highland Games im schottischen Cowal erhalten hat. Der Stamm, der dem 39-Jährigen dort den Sieg brachte, landete in der Richtung kurz nach 12. Aber das war nebensächlich. Denn in drei Durchgängen schaffte keiner seiner zehn Konkurrenten den Überschlag des Stamms. Kolitzsch gelang er jedes Mal. Jetzt ist der Name des Döbelners neben vielen namhaften Athleten aus der ganzen Welt auf dem Pokal eingraviert. Es sei sein größter Erfolg, meint Kolitsch und fügt hinzu: „Ich weiß nicht, wie ich das toppen soll.“

Mit der Trophäe, die seit 40 Jahren vergeben wird, erfüllte sich für den Angestellten eines Dresdner Technikunternehmens ein Traum, den er bereits seit zehn Jahren hat. Damals startete sein Bruder bei den Highland Games in Machern. „In der Mannschaft war jemand ausgefallen, da bin ich eingesprungen“, erzählt Stefan Kolitsch. Auch sein Vater Jürgen war dabei. „Dort sind wir zum ersten Mal als Dreierteam gestartet.“ Der Sieg war noch in weiter Ferne, der Döbelner eigentlich ein Fußballer und 95 Kilo leicht. Die Atmosphäre bei den Highlands gefiel ihm. Er wechselte die Sportart. Ein Cousin und ein Freund kamen dazu und das Familienteam startete in den nächsten drei Jahren als Saxons Bravehearts.

„Anfangs war es Spaß. Aber wenn ich etwas mache, dann richtig“, meint Kolitsch. Im Jahr 2009 startete er zum ersten Mal in der zweiten Liga bei den Amateuren. In der habe er alle Platzierungen erlebt, von ganz unten bis ganz oben. „Aber Letzter war ich nie“, sagt er schmunzelnd. Drei Jahre später stand er auf dem Podest und qualifizierte sich für die erste Liga. In der wurde er 2015 Deutscher Meister und Champion der GHGF (German Highland Games Federation). Das war das Sprungbrett zur Amateur-Weltmeisterschaft in Norwegen. Dort verpasste er nur knapp das Podium. Trotzdem freut sich der Döbelner über den vierten Platz.

Inzwischen gehört er zum Clan der Wild Boars und hat mit Ausdauer-, Balance- sowie Krafttraining Muskeln aufgebaut, die das Gewicht des 1,90-Meter-Mannes auf 120 Kilo wachsen ließen. Die Kraft setzt er aber nicht nur beim Baumstammüberschlag ein. Er nimmt auch an Wettkämpfen im Gewichthochwurf (25,4 Kilo), Steinstoßen (7,25 und 10 Kilo), Kettenhammerwurf (12,7 und 25,4 Kilo) und Hammerwurf (7,25 und 10 Kilo) teil.

Bei der letzten Disziplin steht der Sportler mit dem Rücken zur Wurfrichtung. Damit er dabei die Balance nicht verliert, braucht er Spezialschuhe. „Die gibt es aber nicht im Laden. Die hab ich selbst gebaut“, erzählt Kolitsch. An Arbeitsschuhe hat er Klingen angebracht, die im Boden verankert werden. Das ist aber nicht das einzig Außergewöhnliche an seiner „Sportkleidung“. Zu der gehören ein Kilt (Rock) und hohe Kiltsocken. Seit vier Jahren trägt der Döbelner dieselben – mit dem Motiv seines Lieblingsfußballvereins aus dem englischen Chelsea. „Das sind meine Glückssocken“, meint Stefan Kolitsch. Und trägt er etwas unter dem Schottenrock? Das sei bei den Wettkämpfen Vorschrift, meint der Döbelner, verrät aber nicht, was.

