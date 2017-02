Aus dem Gerichtssaal Döbelner gibt Folter zu Das Urteil für einen 26-Jährigen sollte am Montag gesprochen werden. Mehrere Faktoren machten das unmöglich.

Das Landgericht Chemnitz. © Jan Woitas/dpa

Gegen den unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung angeklagten Döbelner ist am Montag am Landgericht Chemnitz kein Urteil gefällt worden. Der Zeitplan konnte nicht eingehalten werden. Das lag an mehreren Faktoren: Erstens war dieser Verhandlungstermin gar nicht geplant. Eigentlich sollte das Verfahren bereits vergangenen Mittwoch zu Ende gebracht werden. Gutachter Thomas Kasten, der am gestrigen Montagvormittag sprechen sollte, war bereits für einen anderen, parallel laufenden Prozess engagiert. Dort musste er anwesend sein und stand erst gegen Mittag zur Verfügung.

Eine Stunde dauerte Kastens Einschätzung des Tatverdächtigen. Dieser komme aus einem zerrütteten Elternhaus: Sowohl Mutter als auch Vater seien alkoholabhängig gewesen, hätten sich gegenseitig aber auch ihre Kinder im Rausch geschlagen. Bis zur siebten Klasse sei er ruhig, schüchtern, ängstlich und ein Außenseiter gewesen. Danach habe er sich gewehrt, sei gegenüber Mitschülern handgreiflich geworden. Einem schlug er sogar die Zähne aus. Mit 14 Jahren habe er begonnen, Alkohol zu trinken: erst Bier, später eine Flasche Goldbrand pro Tag. Vor zehn Jahren begann er, Crystal zu nehmen. Der junge Mann habe bereits zwei Suizidversuche hinter sich.

Dennoch sei der Angeklagte psychisch gesund. Seine Tathandlungen seien bewusst und nicht im Affekt geschehen. Er habe seine drei Opfer in sechs Fällen vorsätzlich gequält und gefoltert. Darauf würden die verschiedenen Tatwerkzeuge – wie beispielsweise Lötkolben und Axt – hinweisen. Es läge keine Persönlichkeitsstörung vor. Der Döbelner hatte angegeben, bei seinen Taten unter dem Einfluss der Droge gestanden zu haben. Er sei zu diesem Zeitpunkt abhängig gewesen. Gutachter Thomas Kasten zufolge gebe es Hinweise darauf, aber keine objektiven Beweise.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung trafen im Vorfeld ihrer Plädoyers eine Absprache: Legt der Angeklagte ein vollumfängliches Geständnis ab, wirkt sich das strafmildernd aus. Das tat er – nur ein Tablet und ein Handy will er nicht gestohlen haben. Der Angeklagte hatte sich während des Prozesses bei zwei seiner Opfer entschuldigt. Mit diesen hatte er zudem im Vorfeld der Verhandlung einen Täter-Opfer-Ausgleich über jeweils 300 Euro getroffen. Es steht eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und fünf Jahren und drei Monaten im Raum. Das Verfahren ist auf den 8. Februar vertagt worden. (DA/sol)

