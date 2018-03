Döbelner gewinnt Reise zur Stiefelspitze Die MDR Sachsen-Höreraktion „Elenas und Silvios Sachsentour“ machte am Donnerstag Halt in Döbeln.

Meinhard Garten (links) und MDR-Moderator Silvio Zschage präsentieren gemeinsam den ersten Preis der Höreraktion – eine Reise nach Kalabrien. © Dietmar Thomas

Döbeln. Die MDR Sachsen-Höreraktion „Elenas und Silvios Sachsentour“ machte am Donnerstag Halt in Döbeln. Diese verlost seit 26. Februar täglich zwei Reisen. Die erste geht an den Passanten, der die Moderatoren zuerst anspricht. Die zweite Reise kann gewinnen, wer ein bestimmtes Wahrzeichen erkennt, das innerhalb der Morgensendung „Guten Morgen Sachsen“ angedeutet wird. In diesem Fall handelte es sich um den Stiefelbrunnen. Die Reise geht getreu dem Thema nach Kalabrien, der grünen „Stiefelspitze“ Italiens.

Dabei konnte sich Meinhard Garten aus dem Ortsteil Hermsdorf den ersten Trip sichern. „Meine Frau hat mich gerade hierher geschickt. Sie rätselt immer intensiv mit“, sagte er . (DA/mie)

