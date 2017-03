Fußball – Landesklasse C-Junioren Döbelner gewinnen Spitzenspiel Beim Tabellennachbarn lassen die Muldenstädter am Ende nichts anbrennen.

Im ersten Punktspiel nach der Winterpause waren die C-Junioren des Döbelner SC zu Gast beim FSV Oschatz. Für den Tabellenzweiten aus Döbeln eine unangenehme Aufgabe und schwierige Hürde zugleich, denn den Gegner, aktuell Dritter und Tabellennachbar des DSC, durfte man mit seinen Qualitäten und Individualisten nicht unterschätzen.

Die Döbelner hatten aber einen klaren Matchplan. Von Beginn an wurde im gesamten Mannschaftsverbund sehr aufmerksam defensiv verteidigt und offensiv schnell nach vorn kombiniert. Dadurch ergaben sich zahlreiche Lücken in der gegnerischen Abwehr und Chancen. Eine davon wurde bereits nach vier Minuten durch Hans Stiller zur Gästeführung genutzt. In der Folgezeit kamen die Döbelner immer wieder zu ausgezeichneten Möglichkeiten, die aber liegengelassen wurden. Erst in der 35. Minute belohnten sich die Jungs des DSC für ihren großen Aufwand, den sie in der ersten Halbzeit betrieben, mit dem 0:2 durch Kenny Pittroff per Foulelfmeter. So ging es mit einem beruhigenden Vorsprung in die Halbzeitpause.

Der zweite Durchgang begann wie der erste endete. Die Döbelner gewannen mehr Zweikämpfe und gaben insgesamt den Takt vor. Jeder Spieler des DSC erfüllte seine Aufgabe sehr gut und fügte sich optimal in das gesamte Mannschaftsgefüge ein. Trotz zahlreicher Wechsel blieb der Gast spielbestimmend und erzielte in der 50. Minute völlig verdient durch Billy Lemke das 0:3. „Am Ende ein hochverdienter, aber trotzdem schwer erarbeiteter Auswärtssieg. Nur bei der Chancenverwertung haben wir noch sehr viel Luft nach oben“ resümierte das Trainerteam Thomas Henschel und Tino Liebmann. (DA/dsc)

FSV Oschatz – Döbelner SC 0:3 (0:2)

Döbelner SC: Pinkert, Hu. Stiller, Leutert, Lemke (65. Franke), Hachenberger (36. Fuchs), Simon (50. Winkler), C. Schmidt, Gaumnitz, Morgner (36. Petzold), Ha. Stiller (60. T. Schmidt), Pittroff

Tore: 0:1 Ha. Stiller (4.), 0:2 Pittroff (35.), 0:3 Lemke (50.)

Schiesrichter: Oehmigen (SV Mügeln-Ablaß)

Zuschauer: 28

