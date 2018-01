Tischtennis Döbelner gehen fast leer aus Mit dem Sieg in der A-Kategorie haben die Döbelner nichts zu tun. Besser läuft es dagegen im Turnier der B-Klasse.

Vorjahressieger Torsten Dathe schied diesmal bereits im Viertelfinale der A-Kategorie aus. © André Braun

Döbeln. Es war mittlerweile das elfte Helmut-Hanschmann-Gedenkturnier, welches vor einem Jahrzehnt aus dem früheren Döbelner Weihnachtsturnier hervorgegangen ist, und dem die Gastgeber in der jüngsten Vergangenheit ihren Stempel aufdrückten. Doch nach den vergangenen beiden Jahren, in denen Torsten Dathe vom Döbelner SV jeweils den Pokal gewann, kam der Sieger der A-Kategorie diesmal nicht aus den Reihen der Gastgeber.

Schon drei Mal konnte sich Olaf Dathe in die Siegerliste dieser Veranstaltung eintragen. In diesem Jahr war der 51-Jährige aber nicht am Start. Auch Torsten Dathe, der 2009 zum ersten Mal bei dieser Veranstaltung erfolgreich war, stand diesmal nicht auf dem obersten Podest. Der Titelträger des Vorjahres musste sich bereits im Viertelfinale geschlagen geben.

Thomas David machte allen Teilnehmern einen dicken Strich durch die Rechnung. Der Landesligaspieler vom ESV Lok Zwickau konnte sich sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel mit 3:2 durchsetzen und empfing nach über sieben Stunden aus den Händen von Mitorganisator Jörg Dathe den Siegerpokal. Bester Döbelner wurde Michael Heinich, der am Ende Platz vier belegte.

Die Ehre der Gastgeber rettete Reinhard Richter. Der 53-Jährige schaffte es in der B-Kategorie bis ins Finale und belegte am Schluss Platz zwei. Er war der einzige Döbelner, dem in diesem Jahr bei den Herren der Sprung auf das Podest gelang. Platz drei ging an den Leisniger Sven Seifert, der sich im direkten Duell um den Bronzeplatz gegen den Döbelner Frank Imafidon knapp mit 3:2 durchsetzen konnte. Sieger wurde Knut Rittner vom SV Bannewitz.

Im Doppel-Wettbewerb, in dem alle Leistungsklassen unter einem Dach spielten, gab es einen Start-Ziel-Sieg der Paarung Max Tautenhahn/Christian Franz. Die Tannenberg/Wilkau-Haßlauer Kombination gewann das Endspiel gegen Thomas Missale/Karsten Auerbach vom SV Zörbig/TTC Holzhausen mit 3:1.

Bei den Damen siegte Vanessa Liebscher vom SV Dresden-Mitte vor der Leipzigerin Jolanda Willberg und Linda Franz vom TTSV Tannenberg. Die Döbelnerin Julia Bauer landete auf Rang vier.

Im Wettbewerb der Nichtaktiven, in dem Damen und Herren einen gemeinsamen Sieger ermittelten, gewann Anke Stötzner aus Dresden. Platz zwei und drei ging an die Döbelner Gunter Marschner und Uwe Rösler.

