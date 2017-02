Döbelner Freudensprünge Die Lessing-Gymnasiasten haben ihr traditionelles Hallenturnier gewonnen. Das ist zum 25. Mal ausgetragen worden.

Einstudierte Jubelpose: Eric Pohl und Leon Bauer (rechts) feiern einen Treffer für die erste LGD-Mannschaft. © Dietmar Thomas

Zunächst sah es nach einem knappen Resultat aus, am Ende war es doch deutlicher als erwartet. Die Fußballer des Lessing-Gymnasiums Döbeln sicherten sich beim eigenen Hallenturnier den Siegerpokal. Im Finale bezwangen sie die Mannschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Nossen mit 4:1. Das Spiel um Platz drei gewannen die Gymnasiasten aus Grimma durch ein 3:0 gegen Wurzen.

Siegbert Leimner, Organisator des Turniers, freute sich über den Erfolg seiner Truppe. Dabei wirkte er nach der Vorrunde gar nicht so zufrieden. Nur aufgrund der mehr geschossenen Tore hatten sich die Döbelner vor Wurzen den Sieg in der Vorrundengruppe A gesichert. Das heißt, eigentlich waren die Döbelner Zweiter. Denn in dieser Gruppe spielte auch ein Team ehemaliger Gymnasiasten mit. Das gewann alle Spiele, spielte jedoch aus Fairnessgründen außer Wertung und wurde als „Sieger der Herzen“ geehrt.

Geehrt wurde auch Siegbert Leimner, der dieses Turnier nun schon zum 25. Mal organisiert hat. Schulleiter Michael Höhme überreichte ein Präsent und sagte: „Das Turnier hat sich zu einer festen Größe in Mittelsachsen entwickelt und daran hat Siegbert Leimner maßgeblichen Anteil.“

Anlässlich des Jubiläumsturniers hatten sich Leimner und sein Team einiges einfallen lassen. So stand nach dem Turnier der Leipziger Fußballexperte Guido Schäfer in der Mensa zu einer Gesprächsrunde zur Verfügung. Zudem gab es vor den letzten beiden Spielen ein Tor-Ziel-Schießen. In dem traten fünf Spieler des Teams der Ehemaligen gegen fünf Prominente an. Je nachdem in welcher Region des Tores der Ball landete, gab es entsprechende Punkte. Der „Sieger der Herzen“ setzte sich auch hier durch.

Einer der Prominenten war Matthias Großmann. Er stammt aus Döbeln und hat unter anderem bei Siegbert Leimner das Fußballspielen erlernt. 1988, im Alter von zwölf Jahren, ging er an die Sportschule nach Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß. Großmann spielte bis 1997 für den Chemnitzer FC, danach für Dynamo Dresden, VfB Leipzig und ZFC Meuselwitz. 2007 kehrte er nach Chemnitz zurück und beendete 2008 seine Karriere. Heute arbeitet er als Lehrer für Geschichte, Sport und Profilrichtung Fußball am Sportgymnasium Chemnitz. Zudem betreut er die U12-Junioren des Chemnitzer FC. „Die Verbindung zu meiner alten Heimat ist nie abgerissen. Deshalb bin ich auch gern zu diesem Turnier gekommen“, sagte Großmann. Er freue sich über das Wiedersehen mit Siegbert Leimner und mit ihm über den Sieg der Döbelner Jungs.

25. Hallenfußballturnier der Gymnasien Mittelsachsens

Endstand: 1. Lessing-Gymnasium Döbeln I, 2. Geschwister-Scholl-Gymnasium Nossen, 3. Gymnasium St. Augustin Grimma, 4. Lichtwer-Gymnasium Wurzen, 5. Pufendorf-Gymnasium Flöha, 6. Lessing-Gymnasium Döbeln II, 7. Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz, 8. Geschwister-Scholl-Gymnasium Unna, 9. Luther-Gymnasium Hartha, 10. Mathesius-Gymnasium Rochlitz, 11. Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg

Sieger der Herzen: Team Ehemaliger des LGD. Bester Torschütze: Carlos Richter (Nossen/8 Tore)

Bester Spieler: Toni Ziffert (Grimma)

Bester Torhüter: Jonas Luge (Wurzen)

