Finswimming Döbelner Flossis gut in Form Beim Sprintpokal können in Leipzig mehrere sehr gute Platzierungen verbucht werden.

© Symbolfoto/Steffen Unger

Beim Leipziger Sprintpokal 2016 gingen 216 Sportler aus 33 Vereinen Deutschlands sowie Gäste aus Italien, Tschechien, der Slowakei und aus den Niederlanden an den Start. Der Döbelner Tauchsport war mit sechs Finswimmern dabei. Für die meisten davon war dieser Wettkampf eine Überprüfung, wo sie zum Jahresabschluss leistungsmäßig stehen.

Die jüngsten Döbelnerinnen legten recht ordentlich vor. Neele Pilz konnte bei ihren drei Einzelstarts einmal den ersten und zweimal den dritten Platz erreichen. Dabei verbesserte sie über 50m Flossenschwimmen (FS) ihre persönliche Bestzeit. Michelle Rasser steigerte ihre Bestzeiten über 50 und 100m FS ordentlich. Anni Winkler erreichte ihre beste Leistung diesmal über 100m FS ebenfalls mit Bestleistung.

Mit Bestzeit in den Endlauf

Die erfahrenere Josefine Neudorf-Blochwitz hatte nach den sehr guten Ergebnissen in den vergangenen Wochen andere Ziele. So wollte sie den Endlauf über 50m FS erreichen, was ihr über den Umweg eines Ausscheidungsschwimmens in neuer persönlicher Bestzeit gegen eine Sportlerin aus Leipzig auch gelang. Im Endlauf wurde Josefine Siebte. Über eine für sie neue Strecke, dem 200m Streckentauchen mit Flasche (STF), erkämpfte sich Josefine den zweiten Platz.

Diesen sehr guten Ergebnissen der Mädchen standen die männlichen Starter aus Döbeln nicht nach. Felix Elenkow schaffte seine besten Leistungen über die 50 und 100m FS, wobei er mit 58,76 s erstmals unter einer Minute blieb. Erstmals ging Daniel Winkler bei den Mastern an den Start und das mit tollen Leistungen. Er konnte über 50 und 100m FS sowie 50m STF jeweils Platz zwei erkämpfen. Zum Abschluss konnten dann Anni, Neele, Michelle und Josefine einen sehr guten zweiten Platz über die 4x50m Flossenschwimmstaffel erkämpfen. (DA/bautz)

zur Startseite