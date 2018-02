Döbelner Fleischer ruft Bockwürste zurück Es sei nicht auszuschließen, dass sich einzelne Glassplitter in den Würsten befinden, sagt die Firma. Nach der Ursache wird gesucht.

Die Döbelner Spezialitäten GmbH ruft eine Charge Bockwürste zurück. In ihnen können sich Glassplitter befinden. © privat

Döbeln. Die Bockwurst im Glas ist ein Bestseller der Firma Döbelner Spezialitäten. Jetzt ruft sie eine Charge zurück. In den Gläsern „Döbelner Bockwürste im Naturdarm, 5 Stück“ mit Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Oktober 2019 können Fremdkörper sein. Es sei nicht auszuschließen, dass sich einzelne Glassplitter in den Würsten befinden. „Wir haben aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes umgehend reagiert und die Waren vorsorglich aus dem Handel genommen“, teilte die Firma auf Anfrage mit. Es werde von einem möglichen „punktuellen Eintrag“ der Glassplitter ausgegangen. „Die Ursache befindet sich aktuell in Klärung“, erklärte die Firma.

Die Gläser seien in Geschäfte in Sachsen, aber auch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen angeboten worden. Die betroffenen Artikel können ohne Vorlage des Kassenbons gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Bockwürste im Naturdarm mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

