Döbelner Feuerwehr rückt aus Die Kameraden werden Mittwochnachmittag alarmiert. An der Lommatzscher Straße wurde Gasgeruch festgestellt.

© Symbolfoto: dpa

Die Döbelner Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag zu einem vermeintlichen Gasgeruch alarmiert. Zwölf Leute rückten mit drei Fahrzeugen an die Lommatzscher Straße in Döbeln Ost II aus. „Vor Ort wurde festgestellt, dass es sich um keinen Einsatz für die Feuerwehr handelt“, sagte Einsatzleiter Lutz Hesse dem Döbelner Anzeiger. Die Polizei und der medizinische Dienst übernahmen.

