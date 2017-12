Judo Döbelner fahren zur Meisterschaft In Jena qualifizierten sich die Muldenstädter für die Titelkämpfe, die 2018 ausgetragen werden.

Das U13-Mädchenteam des Döbelner SC gewann in Dresden den Mannschaftslandesmeistertitel. Für die Jungs dieser Altersklasse sprang Platz fünf heraus. © privat

Döbeln. Das erste Adventswochenende war ein sehr wettkampfreiches für die Judoka des Döbelner SC. Aber auch ein sehr erfolgreiches, wurden bei drei verschiedenen Veranstaltungen doch zahlreiche gute Plätze erreicht.

Die qualifizierten Männer des Vereins reisten zur Mitteldeutschen Einzelmeisterschaft nach Jena. Jakob Ernst erreichte dort in der Gewichtsklasse bis 73kg den fünften Platz, genau wie Stefan Käseberg und Sebastian Schöne, die bis 90kg kämpften und sich gegen ihre Teamkollegen Georg Ernst und Tobias Sieber, die den dritten Platz belegten, behaupten mussten. Einen weiteren dritten Platz erkämpfte sich Franz Enge (-100kg). Zudem wurde Julius Enge Mitteldeutscher Meister in der Klasse +100kg. Somit qualifizierten sich vier Sportler des Döbelner SC für die Deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr. Für Christian Schöne (-81kg) reichte es dagegen nur für Platz sieben.

Zwölf Sportler des Döbelner SC starteten bei den Landesmannschaftsmeisterschaften der Altersklasse U13 in Dresden. Die Mädchenmannschaft erkämpfte sich den ersten Platz, vor dem JV Ippon Rodewisch und dem SV Dresden Motor Mickten. Die Jungsmannschaft erreichte den fünften Rang von zehn teilnehmenden Teams.

Die größte Döbelner Truppe, 22 Sportler der AK U9 und U11, trat in Langenhessen beim 36. Nikolausturnier des JSV Werdau auf die Tatami. Dort belegten in der AK U9 Tim Seidel, Barbare Bregvadze und Ameli Schöne und in der AK U11 Anastasia Bregvadze, Alina Schmidt und Josephin Teuchert hervorragende erste Plätze. Zweite Plätze erkämpften sich Franz Senger, Mika Geißler und Niklas Willner in der AK U9 und in der AK U11 Johann Teuchert, Tessa Groth, Neele Mitschke und Jonas Preiß. Über dritte Plätze konnten sich Fabian Draßdo und Till Maaß in der AK U9 und Anton Peschel, Lucy Joelle Wetzig, Elias Preiß und Sajfulla Udajev in der AK U11 freuen. Diese Einzelergebnisse führten im Feld von 18 Vereinen und 192 Teilnehmern zum dritten Platz in der Gesamtwertung hinter dem JC Crimmitschau und dem Sieger JV Ippon Rodewisch. Die Döbelner Nachwuchstrainer zeigten sich mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden und freuen sich auf einen Wettkampfabschluss für dieses Jahr, am Sonnabend beim traditionellen Weihnachtsturnier in der Döbelner Staupitzhalle. (DA/dsc)

