Nachwuchsfußball Döbelner C-Junioren feiern Vizemeistertitel Das Team von Trainer Henschel steht glänzend da. Dagegen müssen die A-Junioren um den Klassenerhalt bangen.

Die C-Junioren des Döbelner SC, am Ball Tom Hachenberger, landeten gegen den JFV Union Torgau einen deutlichen 8:3-Erfolg. © Dietmar Thomas

Landesklasse A-Junioren Mitte

Im letzten Auswärtsspiel der Saison erreichten die A-Junioren des Döbelner SC beim TuS Weinböhla ein 3:3-Unentschieden. Dabei war besonders die Moral gefragt. Dreimal mal gingen die Gastgeber in Führung und sahen bis fünf Minuten vor Schluss wie der sichere Sieger aus. Doch durch einen beherzten Fernschuss von Marius Raade konnte eine Punkteteilung erzielt werden. Ob dieser Punkt im Kampf um den Klassenerhalt hilft, entscheidet sich am letzten Spieltag. Am Sonntag müssen die Döbelner ausgerechnet gegen Spitzenreiter Meißner SV antreten. Das Team von Trainer Reinhard Pötzsch hat derzeit 23 Punkte und liegt damit nur zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Landesklasse B-Junioren Nord

Eine bittere Niederlage mussten die B-Junioren des Döbelner SC bei Concordia Schenkenberg hinnehmen. Beim Tabellenzweiten unterlag die Mannschaft von Trainer Patrick Peschel mit 0:1. Die Döbelner hatten zahlreiche gute Chancen. Allein zweimal verhinderte das Aluminium eine Führung der Gäste. Nach einer Stunde Spielzeit konnte der Gastgeber doch sein Tor erzielen. Die DSC-Fußballer drängten auf den Ausgleich, doch der gelang nicht. Mit einem Sieg am Mittwoch im Nachholspiel gegen das Tabellenschlusslicht SG Liebertwolkwitz/Markkleeberg können die Döbelner ihren vierten Tabellenplatz sichern.

Landesklasse C-Junioren Nord

Gegen den JFV Union Torgau sahen die zahlreichen Zuschauer ein wahres „Schützenfest“ zweier offensiv eingestellter Teams. Dabei konnten die Döbelner C-Junioren einen 8:3-Sieg im letzten Heimspiel bejubeln. „Nun können wir die Saison mit dem Auswärtsspiel in Grimma ruhig ausklingen lassen und die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate genießen“, sagte Trainer Thomas Henschel. Die DSC-Mannschaft ist vom zweiten Platz nicht mehr zu verdrängen. Die Döbelner übernahmen sofort die Initiative, mussten aber zunächst einen Gegentreffer hinnehmen, welchen die Torgauer per Freistoß erzielten. Doch dann kamen die Minuten von Hans Stiller, der die Gastgeber mit vier Treffern in Folge auf die Siegerstraße schoss. Kapitän Richard Leutert sorgte mit einem verwandelten Elfmeter für den Halbzeitstand. Trotz des beruhigenden Vorsprungs nahmen sich die Döbelner Jungs im zweiten Durchgang keineswegs zurück. Zwar kamen die Gäste zu zwei weiteren Treffern, doch Kenny Pittroff mit zwei Toren und Vincenz Karnatz sorgten für die Treffer zum 8:3-Endstand. (DA/dsc/fk)

A-Junioren Mitte: TuS Weinböhla – Döbelner SC 3:3 (2:1)

Döbelner SC: Feige, Lantzsch, Kießig (46 Günther) Schmidt, Dewitz, Richter, Reichelt, Dadi, Madjidou (46. Raade) Stein (88. Doukoure).

Tore: 1:0 Klix (19.), 1:1 Richter (23.), 2:1 Lippold (35.), 2:2 Günther (57.), 3:2 Gemeinert (58.) 3:3 Raade (86.)

Schiedsrichter: Fleck (Meißen)

Zuschauer: 30

B-Junioren Nord: Schenkenberg - Döbelner SC 1:0 (0:0)

Döbelner SC: Detlefsen, A. Wagner (33. M. Wagner), Ehrt, Frost, Leithold (28. Thiel), Stiller, Michel, Bauer, Dörner, Wokittel (29. Gaumnitz), Mihalek

Tor: 1:0 Littmann (61.)

Schiedsrichter: Wüste (Krostitz)

Zuschauer: 13

C-Junioren Nord: Döbelner SC - JFV Union Torgau 8:3 (5:1)

Döbelner SC: Pinkert, Hugo Stiller, Leutert (63. Toni Schmidt), Lemke (42. Anna Fuchs), Hachenberger (67. Flath), Simon (63. Karnatz), Carlo Schmidt (42. Krug), Gaumnitz, Morgner (42. Petzold), Hans Stiller (42. Koitsch), Pittroff

Tore: 0:1 Noack (6.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Stiller (7./8./16./23.), 5:1 Leutert (33./Elfmeter), 5:2 Rohrbach (45.), 6:2 Pittroff (47. Elfmeter), 6:3 Franke (50.), 7:3 Karnatz (67.), 8:3 Pittroff (68.)

Schiedsrichter: Schaupke (Hohnstädt)

Zuschauer: 65

