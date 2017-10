Kegeln – 2. Verbandsliga St. 3 Döbelner blicken ein Stück nach vorn Die Truppe um Andreas Rippin hat sich auf Tabellenplatz zwei nach vorn geschoben.

Am siebten Spieltag reisten nicht nur die Gäste aus Hirschfelde (Zittau) an, sondern sie brachten gleich noch DSC-Spitzenspieler Henry Knospe, der dort zu einer Familienfeier weilte, mit nach Döbeln und nahmen ihn auch wieder mit. „Einfach toll, auch von den Hirschfeldern“, sagte DSC-Teamchef Andreas Rippin. Auf der Bahn wollten sich die Döbelner dann unbedingt für die Hinspielniederlage revanchieren und dies gelang trotz kurzfristigem Ausfall von Maik Fuhrmann auch.

Rippin: „Klasse, dass sich Jens Wagner und Andy Schödel sofort bereiterklärten, auszuhelfen.“ So konnten auch die beiden ersten Starter beruhigt auf die Bahn gehen. Felix Scholz zeigte dabei, dass man mit engen Resultaten gewinnen kann und auch Rippin findet immer besser ins neue System. So führte der DSC zum Wechsel 2:0. Das Mittelpaar kam nicht so gut zurecht und gab sich den direkten Kontrahenten geschlagen, sodass der Schlussdurchgang entscheiden musste.

Und der machte seine Sache mal wieder zur Begeisterung aller Döbelner sehr gut. Knospe haderte zwar mit sich und seinem Ergebnis, aber er holte souverän den Mannschaftspunkt und 33 Holz plus für das Gesamtergebnis. Auch Heiko Fuhrmanns Formkurve zeigt nach oben und so gewannen die Döbelner am Ende klar mit 6:2, holten zwei Punkte und rückten vorm Spiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Großschirma auf Tabellenplatz zwei nach oben. (DA/rip/dwe)

