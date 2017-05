Döbelner bleibt Präsident der IHK Mittelsachsen Thomas Kolbe leitet auch in den kommenden sechs Jahren die Regionalversammlung Mittelsachsen.

Thomas Kolbe ist Geschäftsführer des Briefkastenherstellers Max Knobloch Nachf. GmbH in Döbeln. © André Braun

Der Geschäftsführer der Max Knobloch Nachf. GmbH mit Sitz in Döbeln, Thomas Kolbe, ist erneut zum Präsidenten der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittelsachen gewählt worden. Die neu gewählten Vertreter der Wirtschaft haben sich einstimmig auf diese Personalie festgelegt.

Kolbe hat das Amt bereits seit 2010 inne. Er wolle sich auch in der aktuellen Wahlperiode, die bis 2023 andauert, um die Belange hauptsächlich der kleinteiligen Wirtschaft im Kreis kümmern. Ziel sei es zudem, die Unternehmen in der Region zu halten und die Region für Fachkräfte und weitere Investoren attraktiv zu halten, teilt Andrea Tippmer von der IHK Mittelsachsen mit. Im Präsidium sitzen zudem Regina Ludwig von der Kübler & Niethammer Papierfabrik Kriebstein AG und Andrea Gerlach, Inhaberin der gleichnamigen Goldschmiede in Freiberg, sowie der Geschäftsführer der Möbelbau Sayda GmbH, André Uhlig. Andrea Gerlach will ihren Schwerpunkt auf die mittelsächsischen Kleinstädte legen. Regina Ludwig will sich zukünftig mit der Digitalisierung der Unternehmen und dem Umgang damit befassen. André Uhlig fordert die Unternehmen dazu auf, „den Mund aufzumachen, um die Wirtschaft vor Ort zu stärken“.

Die Regionalversammlung der IHK Mittelsachsen ist ein ehrenamtliches Gremium. Sie bildet als gewählte Vertretung aller Mitgliedsunternehmen der Region die „regionale Stimme der Wirtschaft“, schildert Andrea Tippmer. 31 Unternehmer waren zur ersten Sitzung gekommen. Die überwiegende Mehrheit führt dabei klein- und mittelständische Unternehmen. Unter den Vertretern waren 14 Prozent Großunternehmer.

