Döbelner bleiben in Rangliste III Tommy Schulz und Patrick Käseberg verpassten auf Platz fünf jeweils den Aufstieg.

© Symbobild/Uwe Soeder

Erfolgreich gespielt und doch kein Happy-End. Bei der Rangliste III der Herren unternahmen Tommy Schulz und Patrick Käseberg einen weiteren Anlauf, um sich für die Rangliste II zu empfehlen. Damit hätten sie in die Fußstapfen von Torsten Dathe und Martin Alexander treten können. Torsten Dathe schaffte es vor drei Jahren sogar bis in die Sächsische Top 16-Rangliste.

Für Tommy Schulz und Patrick Käseberg reichte es bei der Rangliste III zwar mit jeweils Platz fünf zum Klassenerhalt, aber eben nicht zum Aufstieg. Dafür hätte es für die beiden Döbelner noch drei Ränge weiter nach vorn gehen müssen. Bei Patrik Käseberg standen in der Gruppe 1 am Ende 4:5 Punkte in der Bilanz. Zu Platz vier fehlte ihm ein Sieg. Allerdings hatte der 27-Jährige auch ganz viel Pech. Gegen die drei Erstplatzierten verlor er jeweils hauchdünn mit 2:3. Hätte er drei oder auch nur zwei dieser Partien gewonnen, würde er in der kommenden Woche bei der Rangliste II an den Start gehen können. In der Gruppe 2 lag das Mittelfeld ganz dicht beieinander. So trennten die Plätze drei bis sieben gerade mal ein Punkt. Tommy Schulz landete mit drei Siegen und vier Niederlagen auf Rang fünf. (DA/jsc)

zur Startseite