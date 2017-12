Döbelner Betriebe wechseln Besitzer Die Firmen Oberflächentechnik und Metallveredlung Döbeln sind an eine Beteiligungsgesellschaft verkauft worden.

Döbeln. Die KAP Beteiligungs-AG mit Sitz in Fulda hat zwei Döbelner Familienunternehmen gekauft. Wie die KAP mitteilte, habe sie die Firmen Oberflächentechnik Döbeln GmbH sowie die Metallveredelung Döbeln GmbH zu 100 Prozent erwerben können, außerdem die Galvanotechnische Oberflächen GmbH in Unterheinsdorf im Voigtlandkreis. Die Firma Metallveredlung mit derzeit etwa 70 Mitarbeitern war nach der Wende von Roland Hawlitschek aufgebaut worden – sie befand sich seit 1938 mit Unterbrechung im Familienbesitz. Hawlitschek hatte sich aus Altersgründen vor einem Jahr aus der Firma zurückgezogen. Die Firma Oberflächentechnik (50 bis 60 Mitarbeiter) war von seinem Sohn Olaf Hawlitschek im Jahr 1999 gegründet worden. Beide Firmen veredeln Metallteile in neue gebauten Betrieben im Industriegebiet Döbeln Ost 1b.

Vor allem mit Aktien bezahlt

Wie die KAP Beteiligungs-AG weiter mitteilte, werde mit den drei Neuererwerbungen ein Umsatz von rund 30 Millionen Euro bei über 6 Millionen Gewinn vor Steuer hinzugewonnen. Dabei sei es gelungen, einen Großteil der Kaufpreise durch die Ausgabe neuer Aktien zu bezahlen und so das Barvermögen zu schonen. „Die verkaufenden Familienunternehmer haben uns nicht nur ihr Unternehmen anvertraut, sondern demonstrieren durch den hohen Aktienanteil am Kaufpreis vor allem ihre Überzeugung vom weiteren Potenzial der KAP Gruppe und der neuen Segmentstrategie“, so Guido Decker, Vorstandsvorsitzender der KAP.

Nach eigenen Angaben ist die KAP Beteiligungs-AG eine börsennotierte Gesellschaft, die sich an mittelständisch geprägten Unternehmen beteiligt, die aus unterschiedlichen Motiven eine neue Eigentümerstruktur suchen. Das können fehlende Unternehmensnachfolge, Finanzierung für neue Investitions- und Expansionsschritte oder die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung sein.

