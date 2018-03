Döbelner bestreiten Vorbereitungsturnier

Insgesamt 13 junge Judoka des Döbelner SC starteten am Wochenende beim Internationalen Kirschblütencup in Spremberg.

In Vorbereitung auf das heimische Turnier um den Stiefelpokal reisten 13 Judoka des Döbelner SC nach Spremberg, um am großen Internationalen Kirschblütencup der U9 und U11 teilzunehmen. Unter anderem waren neben den jungen Mittelsachsen Sportler aus Tschechien, Polen, der Slowakei und sogar Weißrussland vertreten. Gekämpft wurde auf fünf Matten.

Die Gewichtsklassen der Jungs Altersklasse (AK) U9 -26kg mit 20 Teilnehmern und AK U11 -32 kg mit 14 Teilnehmern waren sehr stark besetzt.

Stark besetzte Gewichtsklassen

So war es für die vier beziehungsweise drei Döbelner Starter sehr schwer, eine vordere Platzierung zu erreichen.

In der AK U9 konnte sich nur Tim Seidel einen starken fünften Platz erkämpfen. Alle anderen Döbelner mussten sich der starken Konkurrenz geschlagen geben.

Besonders gute Leistungen erbrachten bei diesem Wettkampf in der AK U11 Anton Peschel (-38kg) und Ameli Schöne (-28kg), die jeweils einen dritten Platz erreichten, sowie Lucy Joelle Wetzig (-30kg), die sich mit vier Kämpfen den ersten Platz erkämpfte. Auch Anastasia Bregvadze (-36kg) bekam den ersten Platz zugesprochen, hatte aber keine Gegner in ihrer Gewichtsklasse. Deshalb bestritt sie zwei Freundschaftskämpfe in der höheren Gewichtsklasse und gewann davon einen.

Till Helbig, Mario Richter, Louis Grzona und Scarlett Buche bestritten ihren ersten Wettkampf. Dafür schlugen sie sich recht ordentlich und zeigten viele gute Ansätze.

Döbelns Trainer Jens Wetzig: „Für alle Judoka der Altersklasse U11 war es eine gute Vorbereitung für den Stiefelpokal in Döbeln nächste Woche bei dem hoffentlich noch mehr Erfolge aus DSC-Sicht eingebracht werden.“ (DA/dsc)

