Döbelner bei Unfall schwer verletzt Ein 26-Jähriger ist mit seinem Laster auf der A 4 verunglückt. Um dem Verletzten zu helfen, kam der Rettungshubschrauber.

Ein Lasterfahrer aus Döbeln ist am Freitagmorgen auf der A 4 zwischen Stadtroda und Jena verunglückt. Wie die Pressestelle der Thüringer Autobahnpolizei am Freitag mitteilte, ist der Mann dabei schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei erschrocken, weil sein Vordermann plötzlich so nah war, und dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Laster hatte Stahlteile geladen. Diese kamen ins Rutschen und fielen zum Teil in den angrenzenden Hangbereich.

Um dem Verletzten zu helfen, kam der Rettungshubschrauber. Die A 4 zwischen Stadtroda und Jena musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Während der Bergungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen noch bis Mittag gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Bei dem Unfall entstand laut Autobahnpolizei ein Sachschaden in Höhe von rund 32000 Euro. (DA/mf)

