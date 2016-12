Döbelner beenden Minikrise Die DSV-Herren haben nach drei Niederlagen wieder ein Spiel gewonnen. Das sichert einen Platz im Mittelfeld.

Licht und Schatten lagen beim Döbelner SV dicht beieinander. Verlor die Mannschaft gegen den SV Motor Mickten-Dresden mit 5:10, so konnte sie sich nur 14 Stunden später beim TTV Burgstädt mit 11:4 durchsetzen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge steuerten sich die Döbelner am zweiten Advent damit höchstselbst aus der sich abzeichnenden Minikrise.

Durch den Sieg festigten die früheren Kreisstädter ihren Mittelfeldplatz. Der Absturz auf die hinteren Tabellenränge wurde verhindert. Mit 8:6 Punkten kann die Mannschaft auch weiterhin auf eine positive Bilanz zurückblicken. Und mit etwas Glück wird sie diese Position an den noch ausstehenden beiden Spieltagen in der ersten Halbserie verteidigen können.

Nicht nach Plan verlief die Partie für die Döbelner gegen den SV Motor Mickten-Dresden. Die Gastgeber hatten teilweise mehr mit sich zu kämpfen, als mit den Kontrahenten. Wie ausgewechselt präsentierten sich die Döbelner im Mittelsachsen-Duell beim TTV Burgstädt – und das in Unterzahl. Weil Olaf Dathe in dieser Begegnung nicht antreten konnte, gingen drei Spiele kampflos an die Burgstädter. Zudem musste sich das Doppel Martin Alexander/Matthias Stengel in einem direkten Duell geschlagen geben. (DA/jsc)

