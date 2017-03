Nachwuchsfußball Döbelner B-Junioren bleiben auf Medaillenkurs Mit einem 1:0-Erfolg behauptet das Team den dritten Platz. Die A-Junioren des DSC verlieren, die C-Junioren holen einen Punkt.

Ben Dechert (rechts) erzielte für die B-Junioren den Döbelner SC den Siegtreffer im Spiel gegen den JFV Union Torgau. © André Braun

Für die B-Juniorenfußballer des Döbelner SC läuft es in der Landesklasse Nord derzeit gut. Mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den JFV Union Torgau behauptete die Mannschaft von Trainer Patrick Peschel ihren dritten Tabellenplatz. Allerdings ist der nur eine Momentaufnahme, denn Verfolger SV Eintracht Leipzig-Süd hat nur zwei Punkte weniger als die Döbelner und noch drei Nachholspiele offen. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen. Ob es am Ende reicht, müssen wir abwarten“, sagte Patrick Peschel. Gegen den Tabellenletzten aus Torgau taten sich die Döbelner allerdings schwer. Das Spiel verlief ausgeglichen, auf beiden Seiten gab es Möglichkeiten. Die Döbelner gingen in der 33. Minute mit einem Tor von Ben Dechert in Führung. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, auch weil Torhüter Julian Detlefsen mehrfach gut parierte.

Das erste Spiel auf dem neu verlegten Kunstrasenplatz im Heinz-Gruner-Sportpark brachte den A-Junioren den Döbelner SC kein Glück. Sie verloren gegen den BSC Motor Rochlitz mit 2:5. Dabei verlief die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Doch alle Angriffsbemühungen und Torchancen der Gastgeber in der zweiten Hälfte führten nicht zum erhofften Erfolg. Viele individuelle Fehler führten innerhalb von acht Minuten zum 1:4-Rückstand. Die Rochlitzer waren danach clever genug, um den Vorsprung zu verteidigen. Auch der Treffer zum 2:4 durch Luca Wilke brachte die Gäste nicht aus der Ruhe. Sie erzielten in der Schlussminute sogar noch das 2:5.

Ihr Ziel, einen Sieg zu landen, konnten die C-Juniorenfußballer des Döbelner SC nicht erreichen. Im Spiel der Landesklasse Nord holten sie lediglich ein 1:1-Unentschieden gegen die B-Juniorinnen von RB Leipzig. „Leipzig ist eine Mannschaft, die wir mit Normalform hätten schlagen müssen“, sagte Trainer Thomas Henschel. Dabei kamen die Döbelner gut in die Partie. Bereits nach zwei Minuten konterte der DSC über den schnellen Billy Lemke. Dessen Vorlage verwertete Pascal Morgner zur Führung. Doch dieser Treffer brachte keine Ruhe in die Aktionen. Die Döbelner ließen sich vom aggressiven Pressingfußball der RB-Mädels und den hektischen Rufen der Leipziger Trainer immer wieder aus dem Konzept bringen. Viele leichte Fehler machten es den B-Juniorinnen leicht, besser ins Spiel zu kommen. Immerhin ließen die Gäste nach dem Ausgleich keinen weiteren Treffer zu. „Angesichts des Spielverlaufs können wir mit dem Punkt leben“, so Thomas Henschel. (DA/dsc/fk)

zur Startseite