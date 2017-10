Schach – 1. Bezirksklasse St. B Döbelner arbeiten am Wiederaufstieg Dem ESV Lok Döbeln gelingt in Reichenbrand im zweiten Spiel der zweite Sieg.

Am 2. Spieltag in der 1. Bezirksklasse Chemnitz Staffel B wurden die Schachspieler des ESV Lok Döbeln ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Muldenstädter traten in Chemnitz beim Tabellendritten SV Eiche Reichenbrand III bei sehr guten Schachbedingungen an.

Dabei kam Schachfreund Jens Pohl etwas zu spät zum Spiellokal. Seiner Partie schadete es nicht. Wieder verlor nicht ein Döbelner Schachspieler. Das Resultat war knapper als zum Auftakt, der Gegner dafür stärker. Nur Rüdiger Abicht holte einen vollen Punkt nach taktischer Höchstleistung. Sein Gegner unterschätzte einen Einzelbauern und musste seinen Läufer dafür opfern, um den Einzug zu verhindern. Die Partie war gelaufen. Alle anderen Muldenstädter remisierten. „Dabei ist noch das Spiel von Klaus Bischoff erwähnenswert“, sagte ESV-Kapitän Heiko Berthold und fügte an: „Alle anderen Partien waren bis 12.30 Uhr abgeschlossen. Er spielte allein mit seiner Gegnerin bis 14.30 Uhr, obwohl die Partie seit 11.30 Uhr remis stand. Der Sonntag war gelaufen.“ Am 12. November reist nun der derzeitige Spitzenreiter in Döbeln an. Da könnte schon eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen. (DA/hbe)

