Döbelner Amtsarzt geht in Ruhestand Seit 2003 leitete Dr. Andreas Prokop das Gesundheitsamt Döbeln.

Dr. Andreas Prokop übernahm 2003 die Leitung des Döbelner Gesundheitsamtes. Am 1. Mai geht er in diesem Jahr in Rente. © Maria Fricke

Freiberg/Döbeln. Der langjährige Amtsarzt am Gesundheitsamt Mittelsachsen, Dr. Andreas Prokop, wird in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. „Herr Dr. Prokop ist 65 Jahre alt. Er wird zum 1. Mai in Rente gehen“, bestätigte nun Kreissprecherin Cornelia Kluge. Prokop arbeitet zurzeit als Leiter des Referates amtsärztlicher und sozialpsychiatrischer Dienst. Er studierte bis 1979 in Leipzig Medizin, promovierte 1983. Seit 2003 leitete Prokop das Gesundheitsamt Döbeln.

Seine Stelle wird mit einer Frau neu besetzt werden. Zum 1. März tritt Claudia Hofmann die Nachfolge an, informierte die Kreissprecherin. Es werde eine zweimonatige Übergabe- und Einarbeitungszeit geben, so Cornelia Kluge weiter. Claudia Hofmann ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Aktuell ist sie für den Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises Mittelsachsen tätig. (DA/mf)

