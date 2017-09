Fußball – Landespokal Döbelner A-Junioren ziehen in dritte Pokalrunde ein Beim Landesklassespitzenreiter Nord setzen sich die DSC-Elf mit 4:2 durch. Alle anderen Teams der Region scheiden aus.

In der zweiten Runde des Landespokals hatten es die A-Junioren des Döbelner SC mit dem Tabellenführer der Landesklasse Nord, Eintracht Leipzig Süd zu tun. Die Döbelner agierten aus einer kompakten Defensive, welche in der ersten Halbzeit keine einzige ernsthafte Möglichkeit der Gastgeber zuließ. Im Angriffsspiel konnten immer wieder gefährliche Nadelstiche gesetzt werden. Einen solchen schloss Leon Bauer nach schöner Kombination mit Arthur Michel überlegt zum 0:1 ab (24.)

Nach dem Wechsel zeigten sich die Gastgeber aggressiver und es entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Der Tabellenführer der Landesklasse Nord kam nach 56 Minuten durch Anders per Foulelfmeter zum Ausgleich. Die Gäste zeigen sich aber unbeeindruckt, der kurz vorher eingewechselte Ahmed Ahli traf nach mustergültiger Flanke von Latif Madjidou volley zum 1:2 (62.) Die Gastgeber gingen in der Folgezeit mehrmals überhart zu Werke, die Folge war die Ampelkarte für Tim Hänig nach rüdem Foul an DSC-Kapitän Leo Schmidt (65.). Die personelle Überzahl nutzten die Gäste durch Leon Bauer per Elfmeter zum 1:3 (73.)

Der Gastgeber gab jedoch niemals auf und erzielte nach unnötigem Ballverlust durch Vincent Spoddig das 2:3 (88.) Die DSC-Kicker hatten jedoch wieder eine schnelle Antwort parat. Mamadou Doukoure schloss einen Konter zum 2:4-Endstand ab (90.+1). Die Gäste zogen damit verdient in die nächste Pokalrunde ein, wo mit dem SC Borea Dresden ein echtes Schwergewicht wartet.

Vor einer tollen Kulisse von 111 Zuschauern unterlagen die A-Junioren der SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde in Leisnig gegen Landesligist SSV Markranstädt nach Elfmeterschießen mit 5:6. Treffer von Franz Weinert und Paul Köhler hatten die Mittelsachsen in Führung gebracht. Doch in der 53. und 66. Minute trafen die Markranstädter zum Ausgleich. Dabei blieb es bis zur 120 Minute. Im Elfmeterschießen waren für die Gastgeber Tobias Naumann, Willi Roitzsch und Joel Eigenwillig erfolgreich, die Gäste dagegen verwandelten vier Elfmeter und zogen letztendlich in die nächste Runde ein.

Für die zweite Runde des Sachsenpokales hatten sich die B-Junioren des Döbelner SC viel vorgenommen. Ziel war es, in der ersten Viertelstunde die Heimmannschaft unter Druck zu setzen. Dies gelang nicht und so stand es nach zehn Minuten bereits 2:0. Nach einer Viertelstunde kamen die Döbelner zwar immer besser ins Spiel, Zählbares sprang allerdings nicht heraus. Auch nicht in der zweiten Halbzeit, in der die druckvolle Spielweise der Messestädter mit drei weiteren Toren zum 5:0-Endstand belohnt wurde.

Auch die B-Junioren der SG Hartha/Leisnig schieden in der zweiten Landespokalrunde aus. Sie hielten die Partie im Pierburg-Industriestadion zwar bis weit in die zweite Hälfte hinein offen, doch durch einen Doppelschlag der Eilenburger in der 66. und 67. Minute kamen die Mittelsachsen auf die Verliererstraße und mussten drei Minuten vor dem Ende mit dem 0:3 der Gäste aus Nordsachsen die endgültige Entscheidung hinnehmen. (DA/dsc/dwe)

A-Junioren: Eintracht Leipzig Süd – Döbelner SC 2:4 (0:1)

Döbelner SC: Türpe, Ehrt, Ifland (57. Ahli), Schmidt, Müller, Bauer, Michel (88. Hussein), Raade, Doukoure, Madjidou, Hajdari

Tore: 0:1 Bauer (24.), 1:1 Anders (56./Strafstoß), 1:2 Ahli (62.), 1:3 Bauer (73./Strafstoß), 2:3 Spoddig (88.), 2:4 Doukoure (90.+3)

Schiedsrichter: Posselt (Leipzig)

Zuschauer: 35

A-Junioren: SpG Hartha/Leisnig/Geringswalde – SSV Markranstädt5:6 n.E. (2:0/2:2)

SpG Hartha/Leisnig Geringswalde: Klotsche (120. Eigenwillig), Weinert, Magirius, Kunze (67. Rupf), Fritzsche (67. Naumann), Boden, Köhler, W. Roitzsch, Hartmann, Bürger, J. Roitzsch

Tore: 1:0 Weinert (33.), 2:0 Köhler (46.), 2:1 Merseburger (53.), 2:2 Salomo (66.)

Schiesdrichter: Tähnert (Torgau)

Zuschauer: 111

B-Junioren: 1. FC Lok Leipzig II – Döbelner SC 5:0 (2:0)

Döbelner SC: M. Wagner, Leithold, Schmidt (72. Petzold), Stiller, A. Wagner (57. Drabo), Dechert, Dörner, Suschke (41. Simon), Morgner, Jentzsch, Lemke

Tore: 1:0 Drutschmann (3.), 2:0, 3:0 Nierlich (10./61.), 4:0 Pistol (72.), 5:0 Harzer (74.)

Schiedsrichter: Seifert (Leipzig)

Zuschauer 30

B-Junioren: SG Hartha/Leisnig – FC Eilenburg0:3 (0:0)

SG Hartha/Leisnig: Plänitz, Krell (28. Günther), Künstler (69. Teichert), Friedrich, Fischer, Ratzka, Goldammer, Rupf, Meier, Schenk, Backofen (41. Unger)

Tore: 0:1 Morgenstern (66.), 0:2 Volk (67.), 0:3 Walther (77.)

Schiedsrichter: Dommer (Annaberg)

Zuschauer: 30

