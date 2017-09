Fußball Döbelner A-Junioren machen Gegner stark Die DSC-Jungs bestimmten gegen Großenhain über weite Phasen das Spiel, kamen dann aber nur glücklich zum einem Punkt.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Nach der deutlichen Niederlage in der Vorwoche waren die A-Junioren des Döbelner SC gegen den Großenhainer SV um Wiedergutmachung bemüht. Von Beginn an übernahmen die Hausherren die Initiative. Leon Bauer scheiterte bereits in der dritten Spielminute mit einem Distanzschuss nur haarscharf. Nach einem Eckball kam Luca Wilke frei zum Kopfball. Diesen konnte der Gästetorwart noch toll parieren, doch gegen den Abstauber von Bislim Haydari war er machtlos (20.).

Die DSC- Kicker bestimmten bis zur Pause klar das Spiel und zeigten einige gute Angriffskombinationen, ein weiterer Treffer gelang bis zum Pausentee jedoch nicht. Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild. Der Gastgeber erwischte einen Start nach Maß und nach tollem Solo von Mamadou Doukoure stand erneut Haydari goldrichtig und schob zur verdienten 2:0-Führung ein (48.) In der Folgezeit wurden weitere gute Angriffsmöglichkeiten nicht konsequent zu Ende gespielt. Die Quittung erhielt der Gastgeber prompt. Die bis dahin harmlosen Gäste konnten durch einen Doppelschlag innerhalb von drei Minuten ausgleichen (65./68).

Es entwickelte sich nun ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. So nutzten die Gäste per Konter einen groben Stellungsfehler in der DSC-Abwehr zum 2:3 (80.) Die Heimelf steckte jedoch niemals auf und kam durch Leo Schmidt per sehenswertem Schuss aus dem Gewühl heraus zum mehr als verdienten Ausgleich in der Schlusssekunde (90.+4). Am Ende stand für die Gastgeber die bisher beste Saisonleistung zu Buche, die sich allerdings nicht im Ergebnis widerspiegelt.

Die B-Junioren des Döbelner SC sind nach den ersten Punkten in der Vorwoche auch bei der SG Liebertwolkwitz/FC Grimma II hochmotiviert in die Begegnung gegangen. Schon nach vier Minuten erzielte Hans-Richard Jentzsch das 1:0 für die Gäste. Durch taktische Fehler und Übermut lagen die Mittelsachsen dann aber binnen 26 Minuten 1:4 zurück. Kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Ben Dechert auf 2:4. Für die zweite Hälfte hatten sich die Döbelner viel vorgenommen und setzten dies auch um. In der 62. Minute schafften sie den Ausgleich zum 4:4. Doch es unterliefen ihnen dann wieder Unachtsamkeiten, welche die SG in der 67. Minute zum 5:4-Siegtreffer nutzte.

Die C-Junioren des Döbelner SC waren beim Tabellenführer in Grimma am Ball. Da die neu formierte Mannschaft noch nicht gefestigt ist, war eine Niederlage von vornherein eingeplant. Trotz des klaren 1:11-Ergebnisses war das Trainerteam mit der gebotenen Leistung in bestimmten Phasen der Auseinandersetzung zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit konnten die Döbelner Jungs recht gut mithalten und deuteten ihr Potenzial an. Den Döbelner Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 5:1 erzielte Alexander Helm in der 33. Minute. (DA/dsc)

