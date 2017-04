Döbeln wandert in den Frühling So läuft es sich gleich doppelt so gut: Mit Sonnenschein und Fettbemmen starteten fast 3 700 Wanderer beim Sachsen-Dreier. Wir haben die Fotos vom Wandertag.

Eine Wandergruppe aus Leipzig macht es vor: Beim Wandern geht es vor allem um Spaß. Und den hatten die Teilnehmer, wie unsere Fotos zeigen. © Dietmar Thomas

Herrliches Wetter und fast sommerliche Temperaturen – Wandererherz, was willst du mehr? Der Sachsen-Dreier lockte 3 689 Teilnehmer nach Döbeln und Waldheim, die neun verschiedene Strecken in Angriff nahmen. 80 Kilo Fett, 200 Kilo Brot und 1 000 Liter Tee wurden verbraucht. In unserer Bildergalerie gibt es die schönsten Eindrücke vom Wandertag im Frühling.

