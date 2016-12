Döbeln stößt Immobilien ab An der Straße des Friedens wird die ehemalige Handelsschule verkauft. Und es gibt noch mehr Interessenten.

Für die Villa Selma in Großbauchlitz hat die Stadt einen Kaufantrag vorliegen. Seit Jahren versucht sie, das fast 150 Jahre alte, denkmalgeschützte Haus zu verkaufen. © André Braun

Die Stadt gehört zu den größten Grundstückseigentümern in Döbeln – ein paar ihrer Immobilien würde sie aber gerne los werden, weil sie diese nicht benötigt. Bisher ging der Verkauf eher schleppend, aber jetzt kommt Bewegung in die Sache. Der Stadtrat hat gerade dem Verkauf des Hauses Straße des Friedens 23 bestätigt. Seit sechs Jahren war es ausgeschrieben, ohne dass sich ein Käufer fand. Aber auch andere scheinbar hoffnungslose Fälle scheinen jetzt lösbar. Wenn alle Verhandlungen erfolgreich sind, wird die Stadt die meisten Immobilien los.

Im Haus Straße des Friedens 23, das 1896 als Handelsschule gebaut wurde, befand sich über Jahre ein Wohnheim für Lehrlinge und Schüler. Der Landkreis hatte bis 1997 einen Erbpachtvertrag, danach ging das Heim in freie Trägerschaft und das Haus zurück zur Stadt. Der freie Träger kündigte vor sechs Jahren, drei Jahre später zog auch noch die Volkssolidarität mit der Erziehungsberatung aus. Das Objekt stand leer, bis sich vor zwei Jahren das Fonds- und Wohnzentrum einmietete, dessen Eigentümer jetzt das Haus kaufen wollen. „Das war schon von Anfang an geplant. Die Mieter wollten aber erst prüfen, ob der Standort für ihre Zwecke geeignet ist“, sagte Jürgen Aurich, Sachgebietsleiter Liegenschaften der Stadt. Die neuen Eigentümer wollen das Gebäude zu einem attraktiven Wohn- und Geschäftshaus ausbauen. Die Stadt bekommt für die Immobilie laut Gutachten rund 65 000 Euro.

Auf ihrer Internetseite bietet die Kommune noch fünf weitere Immobilien an. Für die „Villa Selma“, ein 140 Jahre altes Wohnhaus an der Kreuzung am Bahnübergang Großbauchlitz, hatte die Döbelnerin Christine Wurzinger im August einen Kaufantrag gestellt. Jetzt fragte sie in der Stadtratssitzung nach, was daraus geworden ist. Im neuen Jahr werde der Kaufantrag in die städtischen Ausschüsse gebracht, sagte Aurich. An der Zukunft der Villa habe die Stadt einiges Interesse. Sie ist denkmalgeschützt und steht in exponierter Lage im Stadtbild. Ein Mieter wohnt noch in dem Haus, das allerdings in einem desolaten Zustand ist. Vor allem das Dach müsste dringend erneuert werden.

In ebenfalls keinem guten Zustand ist das Stadtgut in Mannsdorf. Aurich ist aber zuversichtlich, dass das Grundstück verkauft werden kann. Er sei mit einem Interessenten in Verhandlung. Derzeit laufe die Wertermittlung. Der Vierseithof könnte als Wohn- und Geschäftsobjekt erhalten werden. Nur die ehemalige Pension, das frühere Internat des Gutes Stockhausen, sei abrissreif.

In einem deutlich besseren Zustand ist ein Objekt, das die Stadt bei der Eingemeindung von Ziegra dazubekommen hat. Die ehemalige Schule in Limmritz steht zum Verkauf. Dort hatte die Gemeinde vor 20 Jahren zum letzten Mal investiert. In dem Haus gibt es zwei Wohnungen auf zwei Etagen und Mehrzweckräume im Erdgeschoss, die früher vom Faschingsclub genutzt wurden. Eine der Wohnungen sei bewohnt, sagte Aurich. Auch zu diesem Objekt werde mit einem Interessenten verhandelt.

Derzeit sei die Nachfrage nach Immobilien wieder da, sagte Aurich. „Das ist ein ständiges Auf und Ab. 2000 hatten wir eine Flaute und auch während der Finanzkrise.“ Wenn alles klappt, wäre die Stadt ihre nicht benötigten Immobilien los – bis auf eine. Zum Volkshaus gibt es keine Nachfragen. Das Kulturhaus hatte die Stadt seinerzeit zur finanziellen Entlastung von ihrer maroden Wohnungsgesellschaft DWVG übernommen. Es wird häufig von Veranstaltern gemietet. Mehr als die Nebenkosten bringt das aber nicht ein.

zur Startseite